Ферманн: «То, что было в первом матче с «Аяксом», никуда не годится»

Голкипер «Шальке-04» Ральф Ферманн считает, что его команде не удалась игра в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Аякса» на выезде. Он уверен, что в ответной встрече нужно будет лишь использовать свои шансы.

«Аякс» – очень квалифицированная команда и мы знали об этом. Нам просто не удался сегодняшний матч. Нужно было выигрывать намного больше единоборств, чтобы навязать сопернику свою игру.

С первой минуты матча у нас не получалось это, поэтому мы и получили такой результат. В атаке у нас не складывалась игра, так как мы быстро теряли мяч. Нам не удавалось разбить прессинг соперника, поэтому у «Аякса» было столько моментов.

Плюс Лиги Европы в том, что у нас есть второй шанс в ответной игре, в которой мы должны показать себя с иной стороны. То, что было сегодня, никуда не годится», – заявил Ферманн после матча.

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Аякс» – «Шальке» закончился со счетом 2:0. Ответная встреча состоится в Германии в четверг, 20 апреля, в 22:05 по московскому времени.