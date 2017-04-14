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    Ферманн: «То, что было в первом матче с «Аяксом», никуда не годится»

    Голкипер «Шальке-04» Ральф Ферманн считает, что его команде не удалась игра в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Аякса» на выезде. Он уверен, что в ответной встрече нужно будет лишь использовать свои шансы.

    «Аякс» – очень квалифицированная команда и мы знали об этом. Нам просто не удался сегодняшний матч. Нужно было выигрывать намного больше единоборств, чтобы навязать сопернику свою игру.

    С первой минуты матча у нас не получалось это, поэтому мы и получили такой результат. В атаке у нас не складывалась игра, так как мы быстро теряли мяч. Нам не удавалось разбить прессинг соперника, поэтому у «Аякса» было столько моментов.

    Плюс Лиги Европы в том, что у нас есть второй шанс в ответной игре, в которой мы должны показать себя с иной стороны. То, что было сегодня, никуда не годится», – заявил Ферманн после матча.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Аякс» – «Шальке» закончился со счетом 2:0. Ответная встреча состоится в Германии в четверг, 20 апреля, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Шальке-04»

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    14.04.2017 11:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 20 апреля 2017, 19:35

      По нынешнему шальке - это норма что было!!! Даже хорошо что 2:0 продули а не все 5:0!!! А АЯКСу так держать и бить немцев и в германии!!!

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