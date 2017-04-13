ЦСКА ведет переговоры о продлении контракта с Тошичем

Возможно какие-то проблемы со здоровьем, по этому не такой яркий сезон, но всё равно в нужный момент он делает то что нужно. Контракт надо продлевать он настоящий спортсмен и еще много пользы принесёт клубу и будет играть долго на высоком уровне к тому-же может без потери качества закрывать разные позиции
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Зораном Тошичем. Напомним, действующее соглашение 29-летнего серба с армейцами рассчитано до лета 2017 года.
«Мы пока в процессе переговоров. Никаких загвоздок нет. Времени у нас достаточно, и никаких оснований беспокоиться, что не продлим контракт, нет. Есть ряд обстоятельств, от которых это зависит, надо просто немного подождать», – сказал Бабаев.
В нынешнем сезоне Тошич провел за ЦСКА в РФПЛ 19 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативных передач.