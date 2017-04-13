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    ЦСКА ведет переговоры о продлении контракта с Тошичем

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Зораном Тошичем. Напомним, действующее соглашение 29-летнего серба с армейцами рассчитано до лета 2017 года.

    «Мы пока в процессе переговоров. Никаких загвоздок нет. Времени у нас достаточно, и никаких оснований беспокоиться, что не продлим контракт, нет. Есть ряд обстоятельств, от которых это зависит, надо просто немного подождать», – сказал Бабаев.

    В нынешнем сезоне Тошич провел за ЦСКА в РФПЛ 19 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативных передач.

    Источник: ТАСС

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    13.04.2017 22:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +459

      sour12 15 апреля 2017, 03:36

      Возможно какие-то проблемы со здоровьем, по этому не такой яркий сезон, но всё равно в нужный момент он делает то что нужно. Контракт надо продлевать он настоящий спортсмен и еще много пользы принесёт клубу и будет играть долго на высоком уровне к тому-же может без потери качества закрывать разные позиции

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 апреля 2017, 08:12

      Если продлевать, то только на один год, а дальше смотреть.

      -1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 апреля 2017, 00:26

      Этот сезон у Тошича неудачный, но может быть в оставшихся матчах ему удастся проявить себя.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 > Dominator777 15 апреля 2017, 03:38

      Но даже при этом он через немогу совершал действия которые решали исход матча в пользу цска

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