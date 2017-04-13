ЦСКА ведет переговоры о продлении контракта с Тошичем

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Зораном Тошичем. Напомним, действующее соглашение 29-летнего серба с армейцами рассчитано до лета 2017 года.

«Мы пока в процессе переговоров. Никаких загвоздок нет. Времени у нас достаточно, и никаких оснований беспокоиться, что не продлим контракт, нет. Есть ряд обстоятельств, от которых это зависит, надо просто немного подождать», – сказал Бабаев.

В нынешнем сезоне Тошич провел за ЦСКА в РФПЛ 19 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативных передач.