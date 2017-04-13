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ЦСКА ведет переговоры о продлении контракта с Тошичем

13 апреля 2017, 22:51
4

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Зораном Тошичем. Напомним, действующее соглашение 29-летнего серба с армейцами рассчитано до лета 2017 года.

«Мы пока в процессе переговоров. Никаких загвоздок нет. Времени у нас достаточно, и никаких оснований беспокоиться, что не продлим контракт, нет. Есть ряд обстоятельств, от которых это зависит, надо просто немного подождать», – сказал Бабаев.

В нынешнем сезоне Тошич провел за ЦСКА в РФПЛ 19 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативных передач.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран Бабаев Роман
Комментарии (4)
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Dominator777
1492118771
Этот сезон у Тошича неудачный, но может быть в оставшихся матчах ему удастся проявить себя.
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vladimir-7
1492146721
Если продлевать, то только на один год, а дальше смотреть.
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sour12
1492216577
Возможно какие-то проблемы со здоровьем, по этому не такой яркий сезон, но всё равно в нужный момент он делает то что нужно. Контракт надо продлевать он настоящий спортсмен и еще много пользы принесёт клубу и будет играть долго на высоком уровне к тому-же может без потери качества закрывать разные позиции
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