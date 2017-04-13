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  • Романцев: «Фундамент этого «Спартака» закладывал Аленичев. Его нужно благодарить не меньше, чем Карреру»

Романцев: «Фундамент этого «Спартака» закладывал Аленичев. Его нужно благодарить не меньше, чем Карреру»

13 апреля 2017, 22:25
45

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что в последних успехах московского клуба есть немалая заслуга экс-наставника команды Дмитрия Аленичева.

Напомним, Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака» летом 2016 года. Его место занял Массимо Каррера, под руководством которого красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, имея восьмиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– Вы прекрасно знаете Аленичева как игрока и как тренера. Что у него не получилось в бытность главным тренером «Спартака»?

– Я бы так не сказал. Фундамент этой команды закладывал именно Аленичев. И поскольку я верю, что «Спартак» станет чемпионом, Аленичева нужно благодарить не меньше, чем Карреру.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (45)
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filosof sparty
1492111825
Пускай будет так, хотя мне кажется, что спасибо Диме можно сказать разве что ( и это не мало) за Зобнина и Зе Луиша
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Мары
1492112250
Ну Аленичеву стоит сказать спасибо хотя бы за тех игроков, которых он подобрал в Спартак.Это будет справедливо.
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Vara81
1492113867
Может награду придумать ... за лучший багаж чемпиона !!!))))
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cska-62
1492114495
Да нет же... Не Аленичева, а Карпина! Валера, мы верили! :-)))
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polyshuk23
1492115111
Каррер ,как и романцев сами не чего не поставили ,чтоб самим команду строить один строит с фундамента карпина и аленичева ,а романцев с фундамента Легендарнова Бескова дать и карриру и романцева построить команду с нуля не один не построит
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Диктор
1492116178
Да ни фига он не заложил.
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Daxa 09
1492117255
Как это уже надоело постоянно этими разговорами занижают заслугу Карреры при Каррере есть игра при Аленичеве не было и это факт вот и разница а так если рассуждать много че можно говорить фундамент Аленичева участок Карпина цемент от Эмери остался короче Каррера вообще ничего не сделал так просто попал на халяву так не бывает !!!
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bafor
1492122969
Опять Романцев паленки набухался.
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Опорник84
1492144986
Может-быть Аленичев и закладывал фундамент, но Каррера научил эту команду хоть не много играть! Если будет победа в чемпионате, то это заслуга нынешнего главного тренера,а не кого-то еще!
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serhz
1492149542
Романцев тоже "закладывал " в фундамент и часто .
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