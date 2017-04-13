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    Романцев: «Фундамент этого «Спартака» закладывал Аленичев. Его нужно благодарить не меньше, чем Карреру»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что в последних успехах московского клуба есть немалая заслуга экс-наставника команды Дмитрия Аленичева.

    Напомним, Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака» летом 2016 года. Его место занял Массимо Каррера, под руководством которого красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, имея восьмиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    – Вы прекрасно знаете Аленичева как игрока и как тренера. Что у него не получилось в бытность главным тренером «Спартака»?

    – Я бы так не сказал. Фундамент этой команды закладывал именно Аленичев. И поскольку я верю, что «Спартак» станет чемпионом, Аленичева нужно благодарить не меньше, чем Карреру.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.04.2017 22:25
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 апреля 2017, 16:28

      наверное прав

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 апреля 2017, 11:00

      Как это часто бывает, одни начинают, а другие переделывают. Аленичева вовремя попросили со стройки. Не дорос ещё. И дорастёт ли?

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 14 апреля 2017, 08:59

      Романцев тоже "закладывал " в фундамент и часто .

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 апреля 2017, 07:43

      Может-быть Аленичев и закладывал фундамент, но Каррера научил эту команду хоть не много играть! Если будет победа в чемпионате, то это заслуга нынешнего главного тренера,а не кого-то еще!

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 апреля 2017, 07:37

      Не надо провоцировать ОлегИваныча. Как он смог бы сказать, что у одного из его любимых "детей" ничего не вышло с тем же "материалом", с которым толковый тренер тут же стал получать качественно другой результат? А вообще, надоели уже эти легенды про "багаж".

      0
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      Рейтинг: +175

      Freux 14 апреля 2017, 06:26

      когда же этот багаж заканчится

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      Рейтинг: +295

      ильиных 14 апреля 2017, 06:22

      Промес пришел при Карпине,значит и Валера причастен.))

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      Рейтинг: +111

      baddy 14 апреля 2017, 04:21

      Да по фиг уже кто что и кого закладывал! Не надоело одно и тоже. Главное чтобы чемпионами стать и все!

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      Рейтинг: +191

      bafor 14 апреля 2017, 01:36

      Опять Романцев паленки набухался.

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      Рейтинг: +1381

      marslond 14 апреля 2017, 00:39

      Старые песни о главном. Наверно единственный плюс для Спартака - вылет из ЛЕ. Красно-белые сосредоточились на чемпионате и очень близки к титулу.

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