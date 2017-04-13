Романцев: «Фундамент этого «Спартака» закладывал Аленичев. Его нужно благодарить не меньше, чем Карреру»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что в последних успехах московского клуба есть немалая заслуга экс-наставника команды Дмитрия Аленичева.

Напомним, Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака» летом 2016 года. Его место занял Массимо Каррера, под руководством которого красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, имея восьмиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– Вы прекрасно знаете Аленичева как игрока и как тренера. Что у него не получилось в бытность главным тренером «Спартака»?

– Я бы так не сказал. Фундамент этой команды закладывал именно Аленичев. И поскольку я верю, что «Спартак» станет чемпионом, Аленичева нужно благодарить не меньше, чем Карреру.