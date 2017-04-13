Глеб: «Чудеса закончились. «Барселона» уже не та»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб, ныне защищающий цвета «Крыльев Советов», выразил мнение, что каталонский клуб не сумеет пройти «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, в первой встрече сине-гранатовые потерпели крупное поражение со счетом 0:3. Ответная игра пройдет 19 апреля на «Камп Ноу».

В составе «Барселоны» Глеб выступал с 2008 по 2011 год.

– После разгромного поражения «Барсы» от «ПСЖ» вы сказали, что каталонцы еще имеют шанс пройти дальше. Сейчас тоже верите в свою бывшую команду?

– Нет. Чудеса закончились. «Ювентус» более организованная команда, чем «ПСЖ». У туринцев такой подбор футболистов, что они спокойно могут забить и в ответном матче – минимум один гол. Уверен, подопечные Аллегри будут ловить каталонцев на контратаках.

– Значит, миссия невыполнима?

– В этой паре, считаю, что уже нет…

– Главная причина провала «Барсы» в Турине – отсутствие Бускетса?

– Нет, это тут вообще ни при чем. Это все ерунда. Даже Бускетс не помог бы.

– Но почему?

– «Барселона» всегда играет на выезде плохо, даже против средних команд. Каталонцам сначала «ПСЖ» накидал, теперь вот «Юве». Дома «Барса», скорее всего, выиграет, но не пройдет в полуфинал.

– Тогда можно ли говорить о каком-то кризисе этой команды?

– Действительно, «Барса» уже не та. В следующем сезоне нужно обязательно укреплять оборону. Без этого – никуда. Ну, и необходимо понимать, что соперники подстроились под «тики-таку». Каталонцам стало гораздо сложнее проводить атаки. Уже мало кто с ними играет в открытый футбол, вперед не выбрасываются. Против «Барсы» научились действовать плотно, компактно, убегать в контратаки.