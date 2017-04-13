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    Глеб: «Чудеса закончились. «Барселона» уже не та»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб, ныне защищающий цвета «Крыльев Советов», выразил мнение, что каталонский клуб не сумеет пройти «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Напомним, в первой встрече сине-гранатовые потерпели крупное поражение со счетом 0:3. Ответная игра пройдет 19 апреля на «Камп Ноу».

    В составе «Барселоны» Глеб выступал с 2008 по 2011 год.

    – После разгромного поражения «Барсы» от «ПСЖ» вы сказали, что каталонцы еще имеют шанс пройти дальше. Сейчас тоже верите в свою бывшую команду?

    – Нет. Чудеса закончились. «Ювентус» более организованная команда, чем «ПСЖ». У туринцев такой подбор футболистов, что они спокойно могут забить и в ответном матче – минимум один гол. Уверен, подопечные Аллегри будут ловить каталонцев на контратаках.

    – Значит, миссия невыполнима?

    – В этой паре, считаю, что уже нет…

    – Главная причина провала «Барсы» в Турине – отсутствие Бускетса?

    – Нет, это тут вообще ни при чем. Это все ерунда. Даже Бускетс не помог бы.

    – Но почему?

    – «Барселона» всегда играет на выезде плохо, даже против средних команд. Каталонцам сначала «ПСЖ» накидал, теперь вот «Юве». Дома «Барса», скорее всего, выиграет, но не пройдет в полуфинал.

    – Тогда можно ли говорить о каком-то кризисе этой команды?

    – Действительно, «Барса» уже не та. В следующем сезоне нужно обязательно укреплять оборону. Без этого – никуда. Ну, и необходимо понимать, что соперники подстроились под «тики-таку». Каталонцам стало гораздо сложнее проводить атаки. Уже мало кто с ними играет в открытый футбол, вперед не выбрасываются. Против «Барсы» научились действовать плотно, компактно, убегать в контратаки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2017 19:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 14 апреля 2017, 09:38

      чувствуется что у барсы в раздевалке и внутри коллектива разлад

      0
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      Рейтинг: +10

      coverman 14 апреля 2017, 08:28

      Соглашусь, Ювентус не пройдут, если только Буффон играть не будет

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 13 апреля 2017, 22:50

      глебушка сам мёртвый, а городитчушь

      -1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 13 апреля 2017, 20:13

      Если у команды спад это не значит что Барса не та..

      Вот та же самая Бавария проиграла, что, она тоже уже не та ???
      Тут то как Реал так и Ювентус были готовы на 100% и выложились на 200 )

      Это футбол братан!)

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 13 апреля 2017, 19:58

      Не трынди уже .. Та, не та... Просрал свой шанс в барсе.. Молчи теперь

      -1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 апреля 2017, 19:33

      глеб не в тики таке дело, дело в том что барса физически слаба, нет скорости в атаке, проще говоря, все стоят, очень мало игроков предлагают себя для передачи.

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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Павел Буре 13 апреля 2017, 20:16

      В матче с Ювентусом игроки на 5км меньше пробежали, чем в игре с псж в Париже))

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