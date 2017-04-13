Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Романцев: «Спартак» будет чемпионом. А я редко ошибаюсь»

13 апреля 2017, 18:37
17

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что матч 23-го тура РФПЛ против «Зенита» станет для московского клуба определяющим в борьбе за золотые медали. При этом российский специалист отметил, что красно-белые должны становиться чемпионами России по итогам нынешнего сезона.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» является единоличным лидером турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

– В воскресенье – дерби двух столиц. Насколько важен этот матч для обеих команд?

– Чтобы закрыть все вопросы, для «Спартака» эта игра станет определяющей. Если он выиграет у «Зенита», то матч с ЦСКА обретет статус проходного. Он уже не будет иметь никакого значения. Такой очковый запас редко отыгрывается. Для «Зенита» же воскресная игра значит очень многое, если не сказать – все! Либо их сезонная программа летит к черту, либо они остаются в борьбе за чемпионство. Если выиграют, то какие-то шансы сохранят.

– Ничья устроит «Спартак» в этом поединке?

– «Спартак» выйдет побеждать, но и ничья его вполне устроит.

– Вам импонирует игра красно-белых в нынешнем сезоне?

– Да, «Спартак» играет надежно. Даже после проигрыша 2:4 в Санкт-Петербурге я сказал, что «Спартак» будет чемпионом. А я редко ошибаюсь.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cipolino
1492098177
Синий Нос,как и Зелёная Муха-никогда не ошибаются.
Ответить
juvseriy
1492098620
В битву экстрасенсов
Ответить
Павел Амурский
1492100345
Редко ошибается, когда не пьет, но не пить он не может.
Ответить
paracetamol
1492103037
Романцев: я даже в Японии не ошибся.
Ответить
Д Альбертини
1492103547
ну дай то Бог, Олег Иванович. все на это надеяться в этом сезоне.
Ответить
shinnik
1492105421
вьебал и ожил...
Ответить
Опорник84
1492105919
Ваши слова,да богу в уши!
Ответить
Мары
1492108322
Осенью это выглядело самоуверенно. Теперь же это больше реальность чем чья то выдумка.
Ответить
АлёшкА91
1492109113
Дай Бог чтобы так случилось!
Ответить
qwera 1969
1492113451
Я за Зенит, но в этом сезоне Спартак сильнее. Надо это признать и делать выводы Питеру.... Очень большие выводы....
Ответить
Главные новости
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
4
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
4
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
1
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
9
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Все новости
Все новости
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
1
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
2
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
9
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
1
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
4
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+