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    Романцев: «Спартак» будет чемпионом. А я редко ошибаюсь»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что матч 23-го тура РФПЛ против «Зенита» станет для московского клуба определяющим в борьбе за золотые медали. При этом российский специалист отметил, что красно-белые должны становиться чемпионами России по итогам нынешнего сезона.

    Напомним, матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    На данный момент «Спартак» является единоличным лидером турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    – В воскресенье – дерби двух столиц. Насколько важен этот матч для обеих команд?

    – Чтобы закрыть все вопросы, для «Спартака» эта игра станет определяющей. Если он выиграет у «Зенита», то матч с ЦСКА обретет статус проходного. Он уже не будет иметь никакого значения. Такой очковый запас редко отыгрывается. Для «Зенита» же воскресная игра значит очень многое, если не сказать – все! Либо их сезонная программа летит к черту, либо они остаются в борьбе за чемпионство. Если выиграют, то какие-то шансы сохранят.

    – Ничья устроит «Спартак» в этом поединке?

    – «Спартак» выйдет побеждать, но и ничья его вполне устроит.

    – Вам импонирует игра красно-белых в нынешнем сезоне?

    – Да, «Спартак» играет надежно. Даже после проигрыша 2:4 в Санкт-Петербурге я сказал, что «Спартак» будет чемпионом. А я редко ошибаюсь.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.04.2017 18:37
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +110

      Firevet 14 апреля 2017, 00:06

      Ну ппц Олег, ты капитан очевидность
      Вся страна еще 2 недели назад это поняла...)))

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 13 апреля 2017, 22:57

      Я за Зенит, но в этом сезоне Спартак сильнее. Надо это признать и делать выводы Питеру.... Очень большие выводы....

      1
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 13 апреля 2017, 22:25

      Кто чемпион*** Спам или Зеня да какая к чёрту разница,,,Главное что бы всё честно было

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 13 апреля 2017, 21:45

      Дай Бог чтобы так случилось!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 21:32

      Осенью это выглядело самоуверенно.
      Теперь же это больше реальность чем чья то выдумка.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2017, 21:30

      Истину глаголет Романцев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 апреля 2017, 20:51

      Ваши слова,да богу в уши!

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 апреля 2017, 20:43

      вьебал и ожил...

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 13 апреля 2017, 20:12

      ну дай то Бог, Олег Иванович. все на это надеяться в этом сезоне.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 апреля 2017, 20:03

      Романцев: я даже в Японии не ошибся.

      0
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