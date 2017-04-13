Романцев: «Спартак» будет чемпионом. А я редко ошибаюсь»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что матч 23-го тура РФПЛ против «Зенита» станет для московского клуба определяющим в борьбе за золотые медали. При этом российский специалист отметил, что красно-белые должны становиться чемпионами России по итогам нынешнего сезона.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» является единоличным лидером турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

– В воскресенье – дерби двух столиц. Насколько важен этот матч для обеих команд?

– Чтобы закрыть все вопросы, для «Спартака» эта игра станет определяющей. Если он выиграет у «Зенита», то матч с ЦСКА обретет статус проходного. Он уже не будет иметь никакого значения. Такой очковый запас редко отыгрывается. Для «Зенита» же воскресная игра значит очень многое, если не сказать – все! Либо их сезонная программа летит к черту, либо они остаются в борьбе за чемпионство. Если выиграют, то какие-то шансы сохранят.

– Ничья устроит «Спартак» в этом поединке?

– «Спартак» выйдет побеждать, но и ничья его вполне устроит.

– Вам импонирует игра красно-белых в нынешнем сезоне?

– Да, «Спартак» играет надежно. Даже после проигрыша 2:4 в Санкт-Петербурге я сказал, что «Спартак» будет чемпионом. А я редко ошибаюсь.