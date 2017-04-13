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    Форвард «Сельты» Аспас подавал мячи Мостовому и Карпину

    Нападающий «Сельты» Яго Аспас рассказал, как попал в клуб из Виго. Форвард также сообщил, что подавал мячи на играх испанской команды, за которую тогда выступали Александр Мостовой и Валерий Карпин.

    «В клуб пришел в восемь лет, причем наврал про свой возраст. Набирали группу 1986 года рождения, а я был на год младше. Очень переживал, плакал. Был уверен, что мне не разрешат тренироваться. А мой дядя посоветовал сказать точную дату рождения, кроме года. Я так и сделал, это сработало.

    Для меня это было невероятно важно. Я из Моаны, где всего 20 тысяч жителей, и каждый мальчишка мечтает попасть в «Сельту». Я подавал мячи на матчах «Сельты». А ведь тогда у нас была шикарная команда. Она наделала шуму в Европе, у нас были отличные игроки: Александр Мостовой, Валерий Карпин, Густаво Лопес», – сказал Аспас.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Аспас записал на свой счет 16 голов в 28 матчах.

    Источник: УЕФА

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    13.04.2017 14:07
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