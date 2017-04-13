Алли, Кейн, Лукаку и Сане поборются за звание лучшего футболиста АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов объявила список кандидатов на звание лучшего молодого игрока в чемпионате Англии сезона-2016/17.
Как сообщает официальный твиттер ассоциации, на звание лучшего футболиста АПЛ претендуют: Деле Алли, Гарри Кейн (оба – «Тоттенхэм»), Майкл Кин («Бернли»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Джордан Пикфорд («Сандерленд») и Лерой Сане («Манчестер Сити»).
Стоит отметить, что в прошлом году награду завоевал полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли.
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Источник: Бомбардир.ру