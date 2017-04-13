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    Алли, Кейн, Лукаку и Сане поборются за звание лучшего футболиста АПЛ

    Ассоциация профессиональных футболистов объявила список кандидатов на звание лучшего молодого игрока в чемпионате Англии сезона-2016/17.

    Как сообщает официальный твиттер ассоциации, на звание лучшего футболиста АПЛ претендуют: Деле Алли, Гарри Кейн (оба – «Тоттенхэм»), Майкл Кин («Бернли»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Джордан Пикфорд («Сандерленд») и Лерой Сане («Манчестер Сити»).

    Стоит отметить, что в прошлом году награду завоевал полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2017 12:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 апреля 2017, 16:50

      Лукаку вечно молодой. Дайте вратарю, может цена на него поднимется.

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 13 апреля 2017, 13:06

      Лукаку

      0
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