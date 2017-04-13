Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-полузащитника «Тоттенхэма» Паулиньо могут депортировать из Китая за фотографию с порноактрисой

    Хавбек «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо может быть депортирован из Китая за связи с японской порноактрисой Цукасой Аой, сообщает микроблогер Seleção Brasileira‏.

    Предположительно, причиной может послужить совместная фотография футболиста и девушки. На снимке полузащитник держит деньги в руках. В Китае действует запрет на порнографию.

    28-летний бразилец перешел в клуб китайской Суперлиги в июне 2015 года. Прежде Паулиньо на протяжении двух сезонов выступал за «Тоттенхэм».

    Ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2017 02:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 13 апреля 2017, 10:44

      если Бавария заинтересована, то может быть что просто спланировано....хз

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 13 апреля 2017, 10:43

      хитрый план сработал)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11