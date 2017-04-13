Экс-полузащитника «Тоттенхэма» Паулиньо могут депортировать из Китая за фотографию с порноактрисой

если Бавария заинтересована, то может быть что просто спланировано....хз
Хавбек «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо может быть депортирован из Китая за связи с японской порноактрисой Цукасой Аой, сообщает микроблогер Seleção Brasileira.
Предположительно, причиной может послужить совместная фотография футболиста и девушки. На снимке полузащитник держит деньги в руках. В Китае действует запрет на порнографию.
28-летний бразилец перешел в клуб китайской Суперлиги в июне 2015 года. Прежде Паулиньо на протяжении двух сезонов выступал за «Тоттенхэм».
Ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.
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— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 12 апреля 2017 г.