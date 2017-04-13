Экс-полузащитника «Тоттенхэма» Паулиньо могут депортировать из Китая за фотографию с порноактрисой

Хавбек «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо может быть депортирован из Китая за связи с японской порноактрисой Цукасой Аой, сообщает микроблогер Seleção Brasileira‏.

Предположительно, причиной может послужить совместная фотография футболиста и девушки. На снимке полузащитник держит деньги в руках. В Китае действует запрет на порнографию.

28-летний бразилец перешел в клуб китайской Суперлиги в июне 2015 года. Прежде Паулиньо на протяжении двух сезонов выступал за «Тоттенхэм».

Ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.