«Палермо» уволил Диего Лопеса с поста главного тренера

Новое руководство «Палермо» разорвало контракт с главным тренером Диего Лопесом. Помимо этого, свой пост покинул и спортивный директор Никола Салерно. Сообщается, что должность рулевого команды займет Диего Бортолуцци, работавший ранее в клубной академии.

Напомним, 42-летний уругвайский специалист возглавил «орлов» в январе этого года. После 31-го тура розово-черные занимают предпоследнее место в турнирной таблице Серии А, отставая от 17-го места, дающего право остаться в высшем дивизионе, на восемь очков.