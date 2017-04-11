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    «Палермо» уволил Диего Лопеса с поста главного тренера

    Новое руководство «Палермо» разорвало контракт с главным тренером Диего Лопесом. Помимо этого, свой пост покинул и спортивный директор Никола Салерно. Сообщается, что должность рулевого команды займет Диего Бортолуцци, работавший ранее в клубной академии.

    Напомним, 42-летний уругвайский специалист возглавил «орлов» в январе этого года. После 31-го тура розово-черные занимают предпоследнее место в турнирной таблице Серии А, отставая от 17-го места, дающего право остаться в высшем дивизионе, на восемь очков.

    Источник: ФК «Палермо»

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    11.04.2017 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 11 апреля 2017, 16:08

      Рекорд будет. Сезон был когда сразу 7 тренеров было и всё равно не спаслись вроде. С такими руководителями не место такому клубу в сериале. Палермо что был в 90-ые и начало 00-ых давно уже нет.

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