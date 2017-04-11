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  • Газизов: «Уфа» не будет препятствовать уходу Семака в «Зенит»

Газизов: «Уфа» не будет препятствовать уходу Семака в «Зенит»

11 апреля 2017, 10:54
10

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что в клубе готовы отпустить главного тренера Сергея Семака в «Зенит» в том случае, если ему поступит предложение от петербургского клуба. Ранее сообщалось, что руководство сине-бело-голубых может пригласить российского специалиста по окончании сезона.

«Возвращение Семака в «Зенит»? Почему бы и нет? Если они сделают предложение и Сергей Богданович даст на это свое согласие, то он, естественно, уйдет. «Уфа» этому препятствовать не будет.

Мы отдаем себе отчет, на каком этапе развития сейчас находится наш клуб, и благодарны людям, которые проходят этот путь с нами. Если Семак захочет уйти, мы его отпустим», – сказал Газизов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
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Bivaliy67
1491900783
Считаю лучшим, на текущий момент, вариантом на пост тренера для Зенита!
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LINED
1491901751
раздают направо и налево тренеров)
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Lester84
1491905250
Я думаю рановато Семаку еще топ-клуб тренировать. Нужно еще пару лет обтереться в середняках, опыту поднабраться. Потенциал у него хороший, но давление в Зените высокое
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polt
1491905621
Не справиться ему в данный момент с зенитовскими закормленными ушлепками. Молод и неопытен еще. Годика через три может и созреет.
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Gazelvagen877
1491909227
Семак хорош.при всей "любви" к зениту,но семак поможет.он знает клуб,как ни кто другой.прекрасный варик! PS.:сразу говорю не сранивать Аленичева и Семака! Богданович умеет зарядить команду,а Алень только на словах хорош был
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sprint5
1491909962
мы начинаем вспоминать команду по мини-футболу которой руководил Газизов
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nik33
1491911165
Семаку и так повезло-сразу клуб премьер лиги.обычно начинают со второй.а этот не успел принять клуб уже смотрит в сторону зенита. Поработай братан в Башкирии. покажи себя.завоюй уважение боллельщиков.Кстати а Симак-Это кто?...
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kiril1986
1491924088
Нашли тренера ) одно название) урал играет еще назадумках старого тренера взяли шило какое то
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kiril1986
1491924113
Сори уфа
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