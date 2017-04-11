Газизов: «Уфа» не будет препятствовать уходу Семака в «Зенит»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что в клубе готовы отпустить главного тренера Сергея Семака в «Зенит» в том случае, если ему поступит предложение от петербургского клуба. Ранее сообщалось, что руководство сине-бело-голубых может пригласить российского специалиста по окончании сезона.

«Возвращение Семака в «Зенит»? Почему бы и нет? Если они сделают предложение и Сергей Богданович даст на это свое согласие, то он, естественно, уйдет. «Уфа» этому препятствовать не будет.

Мы отдаем себе отчет, на каком этапе развития сейчас находится наш клуб, и благодарны людям, которые проходят этот путь с нами. Если Семак захочет уйти, мы его отпустим», – сказал Газизов.