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    Газизов: «Уфа» не будет препятствовать уходу Семака в «Зенит»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что в клубе готовы отпустить главного тренера Сергея Семака в «Зенит» в том случае, если ему поступит предложение от петербургского клуба. Ранее сообщалось, что руководство сине-бело-голубых может пригласить российского специалиста по окончании сезона.

    «Возвращение Семака в «Зенит»? Почему бы и нет? Если они сделают предложение и Сергей Богданович даст на это свое согласие, то он, естественно, уйдет. «Уфа» этому препятствовать не будет.

    Мы отдаем себе отчет, на каком этапе развития сейчас находится наш клуб, и благодарны людям, которые проходят этот путь с нами. Если Семак захочет уйти, мы его отпустим», – сказал Газизов.

    Источник: Известия

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    11.04.2017 10:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +47

      kiril1986 11 апреля 2017, 18:21

      Сори уфа

      -2
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      Рейтинг: +47

      kiril1986 11 апреля 2017, 18:21

      Нашли тренера ) одно название) урал играет еще назадумках старого тренера взяли шило какое то

      -3
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > kiril1986 12 апреля 2017, 03:55

      Не знал что "Урал" играет на задумках Скрипченко.)))

      0
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      Рейтинг: +62

      nik33 11 апреля 2017, 14:46

      Семаку и так повезло-сразу клуб премьер лиги.обычно начинают со второй.а этот не успел принять клуб уже смотрит в сторону зенита. Поработай братан в Башкирии. покажи себя.завоюй уважение боллельщиков.Кстати а Симак-Это кто?...

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 апреля 2017, 14:26

      мы начинаем вспоминать команду по мини-футболу которой руководил Газизов

      0
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 11 апреля 2017, 14:13

      Семак хорош.при всей "любви" к зениту,но семак поможет.он знает клуб,как ни кто другой.прекрасный варик!
      PS.:сразу говорю не сранивать Аленичева и Семака! Богданович умеет зарядить команду,а Алень только на словах хорош был

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 11 апреля 2017, 13:13

      Не справиться ему в данный момент с зенитовскими закормленными ушлепками. Молод и неопытен еще. Годика через три может и созреет.

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 апреля 2017, 13:07

      Я думаю рановато Семаку еще топ-клуб тренировать. Нужно еще пару лет обтереться в середняках, опыту поднабраться. Потенциал у него хороший, но давление в Зените высокое

      5
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      Рейтинг: +192

      LINED 11 апреля 2017, 12:09

      раздают направо и налево тренеров)

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 11 апреля 2017, 11:53

      Считаю лучшим, на текущий момент, вариантом на пост тренера для Зенита!

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