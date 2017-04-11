Семак может возглавить «Зенит» летом, «Уфа» готова отпустить тренера

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в межсезонье может вернуться в «Зенит» на пост наставника петербургской команды.

Сообщается, что между руководством клубов существует договоренность, согласно которой уфимцы беспрепятственно отпустят специалиста в «Зенит» в случае обращения сине-бело-голубых, а также заинтересованности самого Семака в возвращении.

«В «Зените» к Семаку относятся с большим уважением, очень ценят его как человека и профессионала. Летом 2016 года он являлся одним из претендентов на пост наставника сине-бело-голубых. Однако отсутствие опыта самостоятельной работы помешало ему всерьез конкурировать с другими кандидатами. Тем не менее в «Зените» уверены, что у Семака есть все необходимые качества для того, чтобы успешно работать главным тренером команды в будущем», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, что Семак входил в тренерский штаб «Зенита» с 2013 года.