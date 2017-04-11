Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак может возглавить «Зенит» летом, «Уфа» готова отпустить тренера

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в межсезонье может вернуться в «Зенит» на пост наставника петербургской команды.

    Сообщается, что между руководством клубов существует договоренность, согласно которой уфимцы беспрепятственно отпустят специалиста в «Зенит» в случае обращения сине-бело-голубых, а также заинтересованности самого Семака в возвращении.

    «В «Зените» к Семаку относятся с большим уважением, очень ценят его как человека и профессионала. Летом 2016 года он являлся одним из претендентов на пост наставника сине-бело-голубых. Однако отсутствие опыта самостоятельной работы помешало ему всерьез конкурировать с другими кандидатами. Тем не менее в «Зените» уверены, что у Семака есть все необходимые качества для того, чтобы успешно работать главным тренером команды в будущем», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Напомним, что Семак входил в тренерский штаб «Зенита» с 2013 года.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2017 09:08
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 12 апреля 2017, 10:27

      чего он добился как тренер?---пока ничего пусть тренируется на УФЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 11 апреля 2017, 20:09

      Хороший будет выбор, а потом думаю и сборной сможет потянуть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      nik33 11 апреля 2017, 14:41

      Если Семак бросит Уфу это будет напоминать крысу бегущую с тонущего корабля.Принял клуб поработай пару-тройку лет. покажи результат...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > nik33 11 апреля 2017, 15:16

      Что ты несёшь? Написано же - Уфа готова отпустить тренера! Изначально было очевидно, что Семак в Уфу пришёл за опытом, и на данный момент опыта у него стало достаточно, чтобы возглавить Зенит! И вобще Сергей Богданович один из самых уважаемых людей в российском футболе, а ты про него как-то оскорбительно выражаешься, имей совесть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      Вервольф > Обер-КанцлерЪ 11 апреля 2017, 17:25

      Я не думаю, что три месяца работы ГТ достаточно, чтобы возглавить клуб, претендующий на чемпионство.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 11 апреля 2017, 13:39

      Редкий мужик в нашем футболе. К нему, как к игроку или тренеру, нет никаких претензий. Он не супер-пупер, но боец и работяга. Достоин только уважения. Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 11 апреля 2017, 13:29

      Пусть идёт доразвалит то что у цыгана не получилось ))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Вервольф 11 апреля 2017, 11:24

      Да задрали уже тренеров у нас крысить! Надо Перевертайло вернуть, его никто не заберёт. Хотя кто знает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 11 апреля 2017, 11:14

      Сыроват ещё Богданыч в роли главного

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 11 апреля 2017, 11:13

      все возможно, даже и не удивлюсь... успехов будущему тренеру сборной России, а чего нормальный вариант...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 11 апреля 2017, 11:12

      Удачи, если это правда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 апреля 2017, 11:11

      Семак точно заслужил шанса в Зените! Удачи ему в дальнейшей карьере!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11