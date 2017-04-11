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  • Семак может возглавить «Зенит» летом, «Уфа» готова отпустить тренера

Семак может возглавить «Зенит» летом, «Уфа» готова отпустить тренера

11 апреля 2017, 09:08
31

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в межсезонье может вернуться в «Зенит» на пост наставника петербургской команды.

Сообщается, что между руководством клубов существует договоренность, согласно которой уфимцы беспрепятственно отпустят специалиста в «Зенит» в случае обращения сине-бело-голубых, а также заинтересованности самого Семака в возвращении.

«В «Зените» к Семаку относятся с большим уважением, очень ценят его как человека и профессионала. Летом 2016 года он являлся одним из претендентов на пост наставника сине-бело-голубых. Однако отсутствие опыта самостоятельной работы помешало ему всерьез конкурировать с другими кандидатами. Тем не менее в «Зените» уверены, что у Семака есть все необходимые качества для того, чтобы успешно работать главным тренером команды в будущем», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, что Семак входил в тренерский штаб «Зенита» с 2013 года.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Семак Сергей
Комментарии (31)
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VIPded
1491891690
Хоть и не хочется усиления конкурента, но Сергей заслужил...
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simoron81
1491892627
свой должен тренировать
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dyema
1491894629
Пора!
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Jenea83
1491894875
Шанс однозначно надо дать Сергею Богдановичу. А еще полное доверие со стороны руководства и немного времени.
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vovan55
1491897913
а жаль, что не в цска... ведь свой человек, порядочный... удачи!!!
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Pro100Kid
1491898263
Семак точно заслужил шанса в Зените! Удачи ему в дальнейшей карьере!
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Дополнительная минута
1491898340
Удачи, если это правда.
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pegas1276
1491898427
все возможно, даже и не удивлюсь... успехов будущему тренеру сборной России, а чего нормальный вариант...
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spartach n1
1491906569
Пусть идёт доразвалит то что у цыгана не получилось ))
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nik33
1491910912
Если Семак бросит Уфу это будет напоминать крысу бегущую с тонущего корабля.Принял клуб поработай пару-тройку лет. покажи результат...
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