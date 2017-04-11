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    На игре «Спартак» – «Зенит» будет работать бригада из пяти судей, главный арбитр – Егоров

    РФС объявил о назначении арбитров на матчи 23-го тура чемпионата России.

    Стоит отметить, что центральный матч тура между «Спартаком» и «Зенитом» обслужит Александр Егоров из Саранска, помогать которому будут четыре ассистента.

    15 апреля (суббота)

    «Рубин» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Константин Шаламберидзе (Москва).

    «Анжи» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

    ЦСКА – «Ростов»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

    «Амкар» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Сергей Суховерхов (Воронеж).

    16 апреля (воскресенье)

    «Оренбург» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа).

    «Арсенал» – «Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).

    «Урал» – «Томь»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Сергей Архипов (Ульяновск).

    «Спартак» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); дополнительные ассистенты судьи – Владимир Сельдяков (Балашиха), Артем Чистяков (Азов).

    Источник: РФС

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    11.04.2017 10:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 апреля 2017, 07:34

      Надо не пять, а двадцать пять судей. Каждому игроку по судье и еще три в запасе.

      1
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      Рейтинг: +47

      kiril1986 11 апреля 2017, 18:15

      Все решится для зенита в этой игре )если хочет бороться за 1 место надо побеждать

      0
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 11 апреля 2017, 17:02

      сколько судей не назначай, а вопли с обоих сторон будут до и после матча

      2
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    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 11 апреля 2017, 14:46

      Егоров может и не прогнется под свиней. А может и прогнется. Смотря сколько они ему пообщают.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > Боцман59rus 12 апреля 2017, 01:46

      Сильно сказал ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 11 апреля 2017, 13:36

      АРБИТРЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ В СПАРТАКОВСКОЙ ФОРМЕ СО СВИСТКОМ В ВИДЕ ПЯТАЧКА.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Павел Амурский 11 апреля 2017, 14:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И ХВОСТ КРЮЧКОМ.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат > vladimir-7 11 апреля 2017, 14:26

      И ГЛАЗКИ В ДВА КАРАТА.

      4
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 11 апреля 2017, 11:57

      объективности можно не ждать(((((((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 11 апреля 2017, 11:49

      Главное чтобы Радимова к Егорову близко не подпускали... (если кто помнит, конечно).

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 апреля 2017, 10:50

      Аххаха, даже судьи мечтают посмотреть этот матч вживую)))

      3
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 11 апреля 2017, 10:46

      ЦСКА-Ростов будет судить судья из Питера)) надеюсь все пройдет без инсенуаций грязных))) Ну и посмотрим на Егорова, Как отработает его команда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Д Альбертини 11 апреля 2017, 10:51

      Ну уж десять глаз то не должны напортачить!?)

      4
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > filosof sparty 11 апреля 2017, 11:04

      После вашего комментария сразу вспоминается пословица "У семи нянек дитя без глазу":)))

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