На игре «Спартак» – «Зенит» будет работать бригада из пяти судей, главный арбитр – Егоров

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 23-го тура чемпионата России.

Стоит отметить, что центральный матч тура между «Спартаком» и «Зенитом» обслужит Александр Егоров из Саранска, помогать которому будут четыре ассистента.

15 апреля (суббота)

«Рубин» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Константин Шаламберидзе (Москва).

«Анжи» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

ЦСКА – «Ростов»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

«Амкар» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Сергей Суховерхов (Воронеж).

16 апреля (воскресенье)

«Оренбург» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа).

«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).

«Урал» – «Томь»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Сергей Архипов (Ульяновск).

«Спартак» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); дополнительные ассистенты судьи – Владимир Сельдяков (Балашиха), Артем Чистяков (Азов).