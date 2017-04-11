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  • На игре «Спартак» – «Зенит» будет работать бригада из пяти судей, главный арбитр – Егоров

На игре «Спартак» – «Зенит» будет работать бригада из пяти судей, главный арбитр – Егоров

11 апреля 2017, 10:41
19

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 23-го тура чемпионата России.

Стоит отметить, что центральный матч тура между «Спартаком» и «Зенитом» обслужит Александр Егоров из Саранска, помогать которому будут четыре ассистента.

15 апреля (суббота)

«Рубин» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Константин Шаламберидзе (Москва).

«Анжи» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

ЦСКА – «Ростов»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

«Амкар» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Сергей Суховерхов (Воронеж).

16 апреля (воскресенье)

«Оренбург» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа).

«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).

«Урал» – «Томь»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Сергей Архипов (Ульяновск).

«Спартак» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); дополнительные ассистенты судьи – Владимир Сельдяков (Балашиха), Артем Чистяков (Азов).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Егоров Александр
Комментарии (19)
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Д Альбертини
1491896796
ЦСКА-Ростов будет судить судья из Питера)) надеюсь все пройдет без инсенуаций грязных))) Ну и посмотрим на Егорова, Как отработает его команда.
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filosof sparty
1491897002
Аххаха, даже судьи мечтают посмотреть этот матч вживую)))
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Bivaliy67
1491900581
Главное чтобы Радимова к Егорову близко не подпускали... (если кто помнит, конечно).
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сергей николаевич
1491901068
объективности можно не ждать(((((((
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Павел Амурский
1491906962
АРБИТРЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ В СПАРТАКОВСКОЙ ФОРМЕ СО СВИСТКОМ В ВИДЕ ПЯТАЧКА.
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super.zenitchik
1491911196
Егоров может и не прогнется под свиней. А может и прогнется. Смотря сколько они ему пообщают.
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007abdul007
1491919332
сколько судей не назначай, а вопли с обоих сторон будут до и после матча
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kiril1986
1491923734
Все решится для зенита в этой игре )если хочет бороться за 1 место надо побеждать
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paracetamol
1491971696
Надо не пять, а двадцать пять судей. Каждому игроку по судье и еще три в запасе.
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