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  • «Ювентус» и «Барселона» сыграют в первом четвертьфинальном матче ЛЧ

«Ювентус» и «Барселона» сыграют в первом четвертьфинальном матче ЛЧ

11 апреля 2017, 21:02
8

Во вторник вечером состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся в борьбе «Ювентус» и «Барселона». Стоит отметить, что обе команды являются действующими победителями национальных чемпионатов.

Туринский клуб в предыдущей стадии турнира уверенно одолел «Порту» (3:0), тогда как каталонцы чудом обыграли «ПСЖ» (6:5).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка. Начало в 21:45, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Барселона
Комментарии (8)
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melnicn
1491893874
1-2
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Павел Буре
1491893906
Не в лучшем моральном состоянии подходит барселона, хотя бы один забили.
Ответить
diadushka
1491897862
Классные команды, жалко кого-то из них терять в 1/4! лучше бы вместо них какой-нибудь атлетико вылетел
Ответить
Чеба
1491902551
Лишь бы не было войны и все были здоровы!)
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Avatar 2
1491908029
Главное - честное судейство
Ответить
GoLenaStop
1491933947
Давайте красивый футбол!
Ответить
DEFENDER114
1491934418
Юве - искренне!!!
Ответить
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