«Ювентус» и «Барселона» сыграют в первом четвертьфинальном матче ЛЧ

Во вторник вечером состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся в борьбе «Ювентус» и «Барселона». Стоит отметить, что обе команды являются действующими победителями национальных чемпионатов.

Туринский клуб в предыдущей стадии турнира уверенно одолел «Порту» (3:0), тогда как каталонцы чудом обыграли «ПСЖ» (6:5).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка. Начало в 21:45, не пропустите!

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