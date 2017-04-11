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    «Ювентус» и «Барселона» сыграют в первом четвертьфинальном матче ЛЧ

    Во вторник вечером состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся в борьбе «Ювентус» и «Барселона». Стоит отметить, что обе команды являются действующими победителями национальных чемпионатов.

    Туринский клуб в предыдущей стадии турнира уверенно одолел «Порту» (3:0), тогда как каталонцы чудом обыграли «ПСЖ» (6:5).

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка. Начало в 21:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2017 21:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 11 апреля 2017, 21:13

      Юве - искренне!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 11 апреля 2017, 21:05

      Давайте красивый футбол!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 11 апреля 2017, 13:53

      Главное - честное судейство

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Чеба 11 апреля 2017, 12:22

      Лишь бы не было войны и все были здоровы!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 11 апреля 2017, 11:04

      Классные команды, жалко кого-то из них терять в 1/4! лучше бы вместо них какой-нибудь атлетико вылетел

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 апреля 2017, 09:58

      Не в лучшем моральном состоянии подходит барселона, хотя бы один забили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 11 апреля 2017, 09:57

      1-2

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +527

      трениришко > melnicn 11 апреля 2017, 13:52

      11-2

      4
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