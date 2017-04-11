Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Заха: «После второго гола поняли, что можем довести матч с «Арсеналом» до победы»

    Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (3:0) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

    «Отличная победа и огромный заряд уверенности в себе. Это доказывает, что большие команды можно обыграть, если придерживаться определенного плана. Надо просто бегать на протяжении всего матча и реализовывать свои шансы, когда они появляются.

    После второго гола мы поняли, что сможет довести матч до победы. Очень важная победа для нас», — сказал нападающий.

    В текущем сезоне на счету футболиста шесть голов и десять ассистентских баллов в 27-ми матчах английской Премьер-лиги. Команда Сэма Эллардайса занимает 16-е место в турнирной таблице.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2017 01:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11