Заха: «После второго гола поняли, что можем довести матч с «Арсеналом» до победы»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (3:0) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Отличная победа и огромный заряд уверенности в себе. Это доказывает, что большие команды можно обыграть, если придерживаться определенного плана. Надо просто бегать на протяжении всего матча и реализовывать свои шансы, когда они появляются.

После второго гола мы поняли, что сможет довести матч до победы. Очень важная победа для нас», — сказал нападающий.

В текущем сезоне на счету футболиста шесть голов и десять ассистентских баллов в 27-ми матчах английской Премьер-лиги. Команда Сэма Эллардайса занимает 16-е место в турнирной таблице.