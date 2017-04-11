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    Романцев: «Спартак» силен командной игрой и высочайшим настроем»

    Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев подвел итог встрече московского клуба с «Уфой» (3:1) в рамках 22-го тура чемпионата России.

    – Лидерство обычно давит на игроков и тренеров?

    – Конечно. Тем более» «Спартак» столько лет не находился так близко к чемпионству. Но на встречу с «Уфой» москвичи выходили с дополнительным зарядом энергии, полученным после потери очков «Зенитом» во встрече с «Анжи».

    – Третий гол Мельгарехо подтвердил логичность победы спартаковцев?

    – Все по игре. «Спартак» был мощнее, мобильнее, точнее в выполнении установки.

    – А чего не хватило «Уфе»?

    – Футболиста по фамилии Семак, который бы взял на себя роль лидера.

    – В «Спартаке» он есть?

    – А он там и не нужен. Нынешний «Спартак» силен командной игрой и высочайшим настроем. А этого для победы в чемпионате уже немало.

    Подопечные Массимо Карреры занимают первое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2017 01:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 апреля 2017, 03:08

      Это кстати ответ некоторым конебомжам, которые орали после этого тура, что теперь они посмотрят как Спартак без Зе Луиша и Адриано играть будет.Они неожиданно получили амнезию и не помнят как Спартак играл и без Глушакова и без Зе Луиша и без Промеса.А осенью у нас и Адриано не было и ни чего не случилось.

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