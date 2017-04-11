Романцев: «Спартак» силен командной игрой и высочайшим настроем»

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев подвел итог встрече московского клуба с «Уфой» (3:1) в рамках 22-го тура чемпионата России.
– Лидерство обычно давит на игроков и тренеров?
– Конечно. Тем более» «Спартак» столько лет не находился так близко к чемпионству. Но на встречу с «Уфой» москвичи выходили с дополнительным зарядом энергии, полученным после потери очков «Зенитом» во встрече с «Анжи».
– Третий гол Мельгарехо подтвердил логичность победы спартаковцев?
– Все по игре. «Спартак» был мощнее, мобильнее, точнее в выполнении установки.
– А чего не хватило «Уфе»?
– Футболиста по фамилии Семак, который бы взял на себя роль лидера.
– В «Спартаке» он есть?
– А он там и не нужен. Нынешний «Спартак» силен командной игрой и высочайшим настроем. А этого для победы в чемпионате уже немало.
Подопечные Массимо Карреры занимают первое место в турнирной таблице РФПЛ.