Романцев: «Спартак» силен командной игрой и высочайшим настроем»

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев подвел итог встрече московского клуба с «Уфой» (3:1) в рамках 22-го тура чемпионата России.

– Лидерство обычно давит на игроков и тренеров?

– Конечно. Тем более» «Спартак» столько лет не находился так близко к чемпионству. Но на встречу с «Уфой» москвичи выходили с дополнительным зарядом энергии, полученным после потери очков «Зенитом» во встрече с «Анжи».

– Третий гол Мельгарехо подтвердил логичность победы спартаковцев?

– Все по игре. «Спартак» был мощнее, мобильнее, точнее в выполнении установки.

– А чего не хватило «Уфе»?

– Футболиста по фамилии Семак, который бы взял на себя роль лидера.

– В «Спартаке» он есть?

– А он там и не нужен. Нынешний «Спартак» силен командной игрой и высочайшим настроем. А этого для победы в чемпионате уже немало.

Подопечные Массимо Карреры занимают первое место в турнирной таблице РФПЛ.