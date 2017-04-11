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    Коноплянка может перейти в «Фенербахче»

    Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка летом может перейти в новый клуб. В частности, издание Futbol Arti сообщает о вероятности перехода украинца в турецкий «Фенербахче». По данным источника, агент футболиста Хосе Родригес Бастер на неделе встретится с представителями стамбульского клуба.

    В текущем сезоне чемпионата Германии 27-летний Коноплянка забил один гол в 16-ти матчах. «Шальке» занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Игрок сборной Украины был арендован немецкой командой в августе у «Севильи».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2017 00:53
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