Коноплянка может перейти в «Фенербахче»

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка летом может перейти в новый клуб. В частности, издание Futbol Arti сообщает о вероятности перехода украинца в турецкий «Фенербахче». По данным источника, агент футболиста Хосе Родригес Бастер на неделе встретится с представителями стамбульского клуба.

В текущем сезоне чемпионата Германии 27-летний Коноплянка забил один гол в 16-ти матчах. «Шальке» занимает 11-е место в турнирной таблице.

Игрок сборной Украины был арендован немецкой командой в августе у «Севильи».