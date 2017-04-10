Евдокимов: «Оренбург» имел преимущество и в первом, и во втором тайме матча против «Урала»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал поражения от «Урала» (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

– Поздравляю «Урал» с победой, несмотря на то, что мы имели игровое преимущество и в первом, и во втором тайме. «Оренбург» не реализовал свои моменты.

– Чего не хватило вашим футболистам для лучшей реализации?

– Этого не знают ни наверху, ни мы, ни футболисты.

– Как вы относитесь к организации турнира для выявления лучшей команды Урала?

– У нас премьер-лигу хотят сократить, чтобы уменьшить количество матчей. Когда играть-то. Идея, может, и неплохая, но я не отвечу на ваш вопрос