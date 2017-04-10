Евдокимов: «Оренбург» имел преимущество и в первом, и во втором тайме матча против «Урала»

Присутствовал на этом действии...."Оренбургу" не хватает исполнителей, могли решать все еще в первом тайме. "Уралу" было тяжело, цеплялись, бодались, отбивались..... В итоге два мяча забили исключительно на классе игроков.
Когда с трех метров в пустые ворота попасть игрок "Оренбурга" не может - ну о чем тут говорить, да и помимо этого шансов было не мало у "Оренбурга". Так что решил исход встречи уровень игроков, не более того.
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал поражения от «Урала» (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России.
– Поздравляю «Урал» с победой, несмотря на то, что мы имели игровое преимущество и в первом, и во втором тайме. «Оренбург» не реализовал свои моменты.
– Чего не хватило вашим футболистам для лучшей реализации?
– Этого не знают ни наверху, ни мы, ни футболисты.
– Как вы относитесь к организации турнира для выявления лучшей команды Урала?
– У нас премьер-лигу хотят сократить, чтобы уменьшить количество матчей. Когда играть-то. Идея, может, и неплохая, но я не отвечу на ваш вопрос