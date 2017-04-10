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  • Тарханов: «В матче против «Оренбурга» не было свежести — за 10 дней мы провели три игры»

Тарханов: «В матче против «Оренбурга» не было свежести — за 10 дней мы провели три игры»

10 апреля 2017, 19:53
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Главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью «Матч ТВ» прокомментировал победу своих подопечных над «Оренбургом» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

После данной победы «Урал» набрал 26 очков и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

«Урал» смотрелся неплохо, но «Оренбург» превосходил и по владению мячом...

– У нас не было свежести: они готовились, а у нас был кубковый матч. Если взять все команды, которые играли в полуфинале Кубка России, только мы выиграли. Тяжело было. За 10 дней мы провели три игры. и с «Анжи» и кубковая игра тяжелая была. Естественно, свежести не было. Поэтому то, что мы планировали, не получилось.

Вы использовали все три замены, как оцените игроков, которые вышли?

– Все хорошо вышли. И Павлюченко цеплялся за мяч, взаимодействовал с Ильиным хорошо. И Павленко хорошо вышел. Я уже не говорю, что Динга закрыл свою зону, он в паре с Балажицем весь верх перекрыли.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Тарханов Александр
Комментарии (1)
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Сильвербой
1491844245
Эти убогие клубы хотят играть в ЛЕ, но при этом устают от трех игр за 10 дней???? В ФНЛ ваше место!
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