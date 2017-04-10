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«Бавария» нацелилась на приобретение Карвахаля

10 апреля 2017, 16:22
8

«Бавария» намерена приобрести защитника «Реала» Даниэля Карвахаля. Мюнхенцы подыскивают замену Рафинье, и испанец, по их мнению, должен стать достойным преемником для 30-летнего флангового игрока обороны. Контракт бразильца с немецким грандом истекает в июне 2018 года.

Карвахаль связан договором с мадридцами до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 35-ти матчах, записав в свой актив один гол и девять результативных передач. По данным портала Transfermarkt стоимость 23-летнего футболиста составляет 30 миллионов евро.

Напомним, что «Реал» и «Бавария» сыграют между собой в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Источник: AS
Испания. Примера Германия. Бундеслига Бавария Реал Карвахаль Дани
Комментарии (8)
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sergun-kuk
1491830744
Карвахаль - хороший защитник и усилит оборону Баварии
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iron_Savior
1491831503
Ему 25
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elizaveta-285
1491832640
Хороший защитник - хорошая покупка!
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Lab[44]
1491854768
Реал не станет продавать одного из лучших в мире правых защитников...
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Raxor
1491905457
у них киммих, зачем им карвахаль, которому не 23, а 25
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Йогурт Мэн
1492012554
странная новость. будто взяли со старой желтых страниц специально к матчу ЛЧ. ибо Карвахалю 25, а не 23. а Рафинье 31, а не 30. статистику сверять не стал, какой уж смысл. очередная непонятка
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teodogat
1492205530
Баварии бы нацелиться на замену руководителей и тренера что бы не приобретать всякое г. типа Санчеса и Берната...
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