«Бавария» нацелилась на приобретение Карвахаля

«Бавария» намерена приобрести защитника «Реала» Даниэля Карвахаля. Мюнхенцы подыскивают замену Рафинье, и испанец, по их мнению, должен стать достойным преемником для 30-летнего флангового игрока обороны. Контракт бразильца с немецким грандом истекает в июне 2018 года.

Карвахаль связан договором с мадридцами до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 35-ти матчах, записав в свой актив один гол и девять результативных передач. По данным портала Transfermarkt стоимость 23-летнего футболиста составляет 30 миллионов евро.

Напомним, что «Реал» и «Бавария» сыграют между собой в 1/4 финала Лиги чемпионов.