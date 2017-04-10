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    «Бавария» нацелилась на приобретение Карвахаля

    «Бавария» намерена приобрести защитника «Реала» Даниэля Карвахаля. Мюнхенцы подыскивают замену Рафинье, и испанец, по их мнению, должен стать достойным преемником для 30-летнего флангового игрока обороны. Контракт бразильца с немецким грандом истекает в июне 2018 года.

    Карвахаль связан договором с мадридцами до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 35-ти матчах, записав в свой актив один гол и девять результативных передач. По данным портала Transfermarkt стоимость 23-летнего футболиста составляет 30 миллионов евро.

    Напомним, что «Реал» и «Бавария» сыграют между собой в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Источник: AS

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    10.04.2017 16:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +187

      teodogat 15 апреля 2017, 00:32

      Баварии бы нацелиться на замену руководителей и тренера что бы не приобретать всякое г. типа Санчеса и Берната...

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 12 апреля 2017, 18:55

      странная новость. будто взяли со старой желтых страниц специально к матчу ЛЧ. ибо Карвахалю 25, а не 23. а Рафинье 31, а не 30.
      статистику сверять не стал, какой уж смысл.
      очередная непонятка

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 11 апреля 2017, 13:10

      у них киммих, зачем им карвахаль, которому не 23, а 25

      1
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 10 апреля 2017, 23:06

      Реал не станет продавать одного из лучших в мире правых защитников...

      0
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 10 апреля 2017, 16:57

      Хороший защитник - хорошая покупка!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 10 апреля 2017, 16:38

      Ему 25

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 10 апреля 2017, 16:25

      Карвахаль - хороший защитник и усилит оборону Баварии

      2
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > sergun-kuk 10 апреля 2017, 16:35

      не продадут его 100%

      1
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