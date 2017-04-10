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    Лосано заявил, что ему нравится «Манчестер Юнайтед» и он готов попробовать себя в более сильной лиге

    Нападающий «Пачуки» Ирвинг Лосано признался в своих симпатиях к «Манчестер Юнайтед» и подчеркнул, что готов попробовать свои силы в одной из ведущих европейских лиг. Напомним, минувшим летом СМИ связывали 21-летнего игрока с переходом в стан «красных дьяволов», но тогда сделка так и не состоялась.

    «Я считаю, что многие из лиг прекрасны. Мне очень нравятся английский и испанский чемпионаты, но давайте посмотрим, как будут обстоять дела и примем решение.

    «Манчестер Юнайтед» – один их тех клубов, которые мне нравятся больше всего. Это очень значительный клуб. Я чувствую себя отлично и готов к тому, чтобы выступать в более конкурентоспособной лиге.

    Мне говорили, что у меня есть возможность выступать в лучшем, более сильном чемпионате, и, надеюсь, что смогу улучшить свою игру», – сказал Лосано.

    Сообщается, что на мексиканца имеют виды «Аякс» и «Сельта».

    В нынешнем сезоне Лосано записал в свой актив 15 голов в 26-ти матчах.

    Источник: Goal.com

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    10.04.2017 15:40
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