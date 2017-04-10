Лосано заявил, что ему нравится «Манчестер Юнайтед» и он готов попробовать себя в более сильной лиге

Нападающий «Пачуки» Ирвинг Лосано признался в своих симпатиях к «Манчестер Юнайтед» и подчеркнул, что готов попробовать свои силы в одной из ведущих европейских лиг. Напомним, минувшим летом СМИ связывали 21-летнего игрока с переходом в стан «красных дьяволов», но тогда сделка так и не состоялась.

«Я считаю, что многие из лиг прекрасны. Мне очень нравятся английский и испанский чемпионаты, но давайте посмотрим, как будут обстоять дела и примем решение.

«Манчестер Юнайтед» – один их тех клубов, которые мне нравятся больше всего. Это очень значительный клуб. Я чувствую себя отлично и готов к тому, чтобы выступать в более конкурентоспособной лиге.

Мне говорили, что у меня есть возможность выступать в лучшем, более сильном чемпионате, и, надеюсь, что смогу улучшить свою игру», – сказал Лосано.

Сообщается, что на мексиканца имеют виды «Аякс» и «Сельта».

В нынешнем сезоне Лосано записал в свой актив 15 голов в 26-ти матчах.