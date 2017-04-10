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    Семин выразил надежду, что Игнатьев вернется к тренировкам через 10 дней

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил надежду, что возвращение к тренировкам полузащитника Владислава Игнатьева состоится не позднее 20 апреля. Напомним, что 30-летний игрок травмировался в полуфинальном поединке Кубка России с «Уфой» (1:0), состоявшемся 5 апреля.

    «По здоровью Игнатьева пока сложно о чем-то говорить. Надеемся, что он начнет тренироваться числу к 20-му. Чорлука уже тренируется в общей группе и готовится к следующей игре», – сказал Семин.

    В нынешнем сезоне Игнатьев провел 13 матчей, отметившись двумя забитыми голами. В воскресенье, 16 апреля в рамках 23-го тура РФПЛ красно-зеленым предстоит провести выездную встречу против «Арсенала».

    Источник: ТАСС

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    10.04.2017 15:24
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