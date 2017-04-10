Олег Иванов считает, что судьба чемпионства находится в руках «Спартака»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов отметил, что судьба чемпионства в Премьер-лиге во многом зависит от лидирующего ныне «Спартака». Игрок грозненцев подчеркнул, что красно-белые играют исключительно на результат и по праву находятся на первом месте. Также, по мнению хавбека, подопечные Массимо Карреры бьются до конца в каждом матче.

«Фаворит – тот, кто находится на первом месте, а там сейчас «Спартак». Понятно, что конкуренты ждут осечек, но в большей степени все зависит от самих красно-белых. Нынешний «Спартак» – это игра на результат. Раз лидирует, значит, заслуженно. Но вот, например, «Краснодар» – ребята показывают на данный момент отличную игру, но пока нет очков.

Встреча с «Терека» со «Спартаком» (0:1) в первом круге? Они забили гол, сели и начали искать шансы в контратаках. Есть понимание того, чего они хотят. Но в матче с нами им чуть-чуть повезло – мы заслуживали как минимум ничьей. В целом, я не так пристально смотрю за «Спартаком», но вот вчера открыл посмотреть результат их матча с «Оренбургом» – видимо, ребята в каждом матче не опускают руки до конца», – сказал Иванов.

После 22-х туров «Спартак» расположился на вершине турнирной таблицы РФПЛ, набрав 51 очко. У ближайших конкурентов – ЦСКА и «Зенита» – на восемь баллов меньше.