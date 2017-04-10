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    Олег Иванов считает, что судьба чемпионства находится в руках «Спартака»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов отметил, что судьба чемпионства в Премьер-лиге во многом зависит от лидирующего ныне «Спартака». Игрок грозненцев подчеркнул, что красно-белые играют исключительно на результат и по праву находятся на первом месте. Также, по мнению хавбека, подопечные Массимо Карреры бьются до конца в каждом матче.

    «Фаворит – тот, кто находится на первом месте, а там сейчас «Спартак». Понятно, что конкуренты ждут осечек, но в большей степени все зависит от самих красно-белых. Нынешний «Спартак» – это игра на результат. Раз лидирует, значит, заслуженно. Но вот, например, «Краснодар» – ребята показывают на данный момент отличную игру, но пока нет очков.

    Встреча с «Терека» со «Спартаком» (0:1) в первом круге? Они забили гол, сели и начали искать шансы в контратаках. Есть понимание того, чего они хотят. Но в матче с нами им чуть-чуть повезло – мы заслуживали как минимум ничьей. В целом, я не так пристально смотрю за «Спартаком», но вот вчера открыл посмотреть результат их матча с «Оренбургом» – видимо, ребята в каждом матче не опускают руки до конца», – сказал Иванов.

    После 22-х туров «Спартак» расположился на вершине турнирной таблицы РФПЛ, набрав 51 очко. У ближайших конкурентов – ЦСКА и «Зенита» – на восемь баллов меньше.

    Источник: ТАСС

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    10.04.2017 14:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 10 апреля 2017, 17:36

      так она всегда в наших руках,но потом ладошки((((

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 апреля 2017, 16:12

      На мой взгляд когда ты можешь выигрывать матч в котором ты точно не играешь лучше,чем соперник,или когда матч,который тебе по началу дается,а потом ты все ,,теряешь за пять минут ,что приобрел,а потом находишь в себе силы,чтобы вырвать победу,я конечно имею ввиду матч с Оренбургом,вы только вспомните ,как был забит третий гол Промес в центральном круге перехватил мяч в борьбе у Благо и протащил мяч до штрафной ,потом отдал мяч на Зобнина,а тот в свою очередь в протыке перевел мяч на Ещенко и в итоге Промес забивает победный гол на 95 минуте.Именно такие выгразанные победы и называются чемпионской игрой.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 апреля 2017, 15:44

      Терек и Уфа вполне могут потеснить Краснодар и опустить его на 6 место.

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 апреля 2017, 14:40

      Вот это экспертная оценка. А считаю, что чемпионство Англии в руках Челси. Они идут на первом месте. Соперники ждут осечки. Но все равно все зависит от Челси.

      P. S. Возьмите меня экспертом на Матч ТВ

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