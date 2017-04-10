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Глеб: «Крылья» потихоньку выправляют сложную ситуацию»

10 апреля 2017, 10:06
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб рассказал о причинах неудачной мартовской серии своей команды в чемпионате России. Он также отметил тренерскую работу Вадима Скрипченко, которую отличает европейский подход. «Крылья Советов» после 22 туров занимаю 14 строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету самарской команды 17 очков.

– С приходом Вадима Скрипченко «Крылья Советов» смогли удачно завершить прошлый год. С чем связана мартовская безвыигрышная серия команды?

– Мы очень несогласованно действовали в обороне. Допускали ошибки, за которые нас и наказали. При этом как-то боязливо играли, начинали показывать что-то интересное в атаке только после пропущенных мячей. Но сейчас мы потихоньку выправляем ситуацию.

– В БАТЭ вы играли и со Скрипченко-футболистом, и со Скрипченко-тренером. Помимо личности наставника в варианте с возвращением в «Крылья» вас что-то еще привлекало?

– Только тренер. И еще мой соотечественник Сергей Корниленко, уже много лет выступающий за нашу команду.

– Каким игроком был Вадим Скрипченко?

– Очень злым по-спортивному. Сильный профессионал, напористый и неуступчивый. Очень не любил проигрывать. В двусторонних играх на тренировках с ним было крайне сложно бороться. И еще он отлично бил с левой ноги.

– Правда, что он ведет довольно жесткий тренировочный процесс?

– Удивлен, насколько у Вадима Викторовича европейский подход. Тренировочный процесс очень интересный, интенсивный. Мне очень нравится. После таких тренировок и нагрузок я очень хорошо себя чувствую. Да и после работы с Феликсом Магатом мне не приходится жаловаться (смеется).

– Когда Скрипченко работал в БАТЭ помощником Виктора Гончаренко, у него уже проявлялись тренерские амбиции?

– Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Не знаю, как Скрипченко смотрел на свою карьеру тогда, в 2012 году, но работа тренерского штаба была отлажена как часы. Они с Гончаренко вместе многому учились. Не могу даже сказать, кто из них сильнее. Просто на тот момент Виктор Михайлович был поставлен главным, Вадим Викторович был его правой рукой, помогал ему во всем – они хорошо взаимодействовали. Можно вспомнить тот сезон в Лиге чемпионов, когда удалось обыграть «Баварию» со счетом 3:1. Считаю, что с тех пор Гончаренко и Скрипченко прибавили еще сильнее.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Глеб Александр
Комментарии (1)
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Васьок86
1491882101
я бы сказал потиооооооооньку
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