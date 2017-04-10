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  • Калиниченко: «Каррера должен напомнить, как со «Спартаком» обошлись в Петербурге»

Калиниченко: «Каррера должен напомнить, как со «Спартаком» обошлись в Петербурге»

10 апреля 2017, 01:01
6

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко после победы в матче 22-го тура чемпионата России над «Уфой» подчеркнул, что теперь красно-белым необходимо настраиваться на игру с «Зенитом». Калиниченко выразил мнение, что главный тренер москвичей Массимо Каррера должен напомнить команде о поражении в первом круге от сине-бело-голубых со счетом 2:4.

«Перед матчем с «Зенитом» Каррера обязан напомнить игрокам, как развивался матч первого круга. Он должен накачать футболистов. Сказать им: «Посмотрите, как там с нами обошлись».

Склоняюсь к тому, что матч завершится результативной ничьей, но все-таки рискну и спрогнозирую победу «Спартака» со счетом 2:1», — сказал Калиниченко.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Мясной Упырь
1491790621
А я спрогнозирую 2 гола Спартака против ничерта от зинита
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a_who
1491797242
Надеемся на победу КБ !
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Диктор
1491797830
Отомстите за судейский беспредел.
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turist82
1491799045
Порвать их надо просто. Как тузик - грелку! Тем более все для этого есть. Ну и персонально - дзюбу желательно бы сломать. Так ему иуде и надо. Хотя он и так лошара - ушел в зенит, и плетется в хвосте за Спартаком теперь )
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Мары
1491799803
Единственный барьер который остался у газпромовцев,это судьи.Но думаю, что в Москве они не рискнут чудить.В основном ребята у нас культурные, но если достанут, может и прилететь, а скандалы ни кому не нужны.
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serppion
1491825627
Максимка уже начал указывать Каррере, что тот должен делать... Не мешал бы своими советами. Или к чужой славе торопится примазаться?
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