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    Калиниченко: «Каррера должен напомнить, как со «Спартаком» обошлись в Петербурге»

    Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко после победы в матче 22-го тура чемпионата России над «Уфой» подчеркнул, что теперь красно-белым необходимо настраиваться на игру с «Зенитом». Калиниченко выразил мнение, что главный тренер москвичей Массимо Каррера должен напомнить команде о поражении в первом круге от сине-бело-голубых со счетом 2:4.

    «Перед матчем с «Зенитом» Каррера обязан напомнить игрокам, как развивался матч первого круга. Он должен накачать футболистов. Сказать им: «Посмотрите, как там с нами обошлись».

    Склоняюсь к тому, что матч завершится результативной ничьей, но все-таки рискну и спрогнозирую победу «Спартака» со счетом 2:1», — сказал Калиниченко.

    Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2017 01:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 апреля 2017, 15:00

      Максимка уже начал указывать Каррере, что тот должен делать... Не мешал бы своими советами. Или к чужой славе торопится примазаться?

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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2017, 07:50

      Единственный барьер который остался у газпромовцев,это судьи.Но думаю, что в Москве они не рискнут чудить.В основном ребята у нас культурные, но если достанут, может и прилететь, а скандалы ни кому не нужны.

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 10 апреля 2017, 07:37

      Порвать их надо просто. Как тузик - грелку! Тем более все для этого есть. Ну и персонально - дзюбу желательно бы сломать. Так ему иуде и надо. Хотя он и так лошара - ушел в зенит, и плетется в хвосте за Спартаком теперь )

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2017, 07:17

      Отомстите за судейский беспредел.

      4
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      Рейтинг: +2726

      a_who 10 апреля 2017, 07:07

      Надеемся на победу КБ !

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 10 апреля 2017, 05:17

      А я спрогнозирую 2 гола Спартака против ничерта от зинита

      0
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