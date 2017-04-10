Калиниченко: «Каррера должен напомнить, как со «Спартаком» обошлись в Петербурге»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко после победы в матче 22-го тура чемпионата России над «Уфой» подчеркнул, что теперь красно-белым необходимо настраиваться на игру с «Зенитом». Калиниченко выразил мнение, что главный тренер москвичей Массимо Каррера должен напомнить команде о поражении в первом круге от сине-бело-голубых со счетом 2:4.

«Перед матчем с «Зенитом» Каррера обязан напомнить игрокам, как развивался матч первого круга. Он должен накачать футболистов. Сказать им: «Посмотрите, как там с нами обошлись».

Склоняюсь к тому, что матч завершится результативной ничьей, но все-таки рискну и спрогнозирую победу «Спартака» со счетом 2:1», — сказал Калиниченко.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».