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    Антон Миранчук: «Очень хотим с братом вместе выйти на поле»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, дебютировавший в матче 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:0), поделился эмоциями от игры.

    «Спасибо тренерскому штабу, что доверили, и болельщикам, что поддерживали в матче! Было видно, что «Ростов» хорошо играет в обороне. Наверное, нам стоило взять игру на себя и растащить через фланги. Но что вышло, то вышло. Было тяжело, потому что ростовчане отлично возвращаются назад и создают плотность. Создать что-то у их ворот было сложно.

    Я выходил, чтобы усилить наши действия в атаке, наладить взаимопонимание в команде. Действовал в таком направлении. Очень хотим с братом вместе выйти на поле. Все хотят. И все шансы на это есть. Я прекрасно себя чувствую, и, думаю, на всю игру меня хватит», – сказал футболист.

    «Локомотив» находится на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.04.2017 23:20
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