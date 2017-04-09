Бундеслига. «Ингольштадт» вырвал победу у «Дармштадта»

В рамках 28-го тура Бундеслиги «Ингольштадт» на своем поле обыграл «Дармштадт». Дублем в составе гостей отметился Марио Вранчич.

«Ингольштадт» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая «Дармштадт», который идет последний, на 13 очков.

Германия. Бундеслига. 28-й тур

Ингольштадт – Дармштадт – 3:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Гросс, 19; 1:1 – Вранчич, 33; 1:2 – Вранчич, 39 (с пенальти); 2:2 – Коэн, 68; 3:2 – Зуттнер, 72.

Удаления: Брежери, 87 – Колак, 87.

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