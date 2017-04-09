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    Тарасов: «Локомотиву» надо менять психологию»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметил, что не считает ничейные результаты с лидерами РФПЛ хорошим результатом для команды. По мнению игрока, железнодорожникам следует менять свою психологию.

    «Не знаю, почему в тенденцию вошло: «Локомотив» играет вничью с лидером – хороший результат». Я так не считаю. В матче со «Спартаком» (1:1) были моменты, где мы могли выигрывать этот матч. Раз все закончилось вничью – значит, закономерно. Но не значит, что хорошо для нас.

    Мнением, что «Локо» играет с лидерами лучше, чем с середняками? Мы сами сложили такое мнение, растеряв очки в играх против команд из низа таблицы. Можем выдать сильнейшую игру против «Зенита», но запнуться на «Томи». Это психология. Ее нужно менять и переворачивать в обратную сторону», – заявил Тарасов.

    «Локомотив» после 21 матча занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    09.04.2017 10:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 9 апреля 2017, 14:34

      или тебе вернуть бузову

      -1
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 9 апреля 2017, 11:42

      Тарасову надо поменять клуб!
      Толку от него или травмирован или косячит.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 11:40

      Психологию и еще..............пол состава.

      0
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 9 апреля 2017, 10:20

      Интересно он хоть поменял ту знаменитую футболку, или до сих пор в ней ходит?))

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 апреля 2017, 10:12

      Это Бузова ему психологию преподавала??? А вообще, он стал больше говорить,чем играть....

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