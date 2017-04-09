Тарасов: «Локомотиву» надо менять психологию»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметил, что не считает ничейные результаты с лидерами РФПЛ хорошим результатом для команды. По мнению игрока, железнодорожникам следует менять свою психологию.

«Не знаю, почему в тенденцию вошло: «Локомотив» играет вничью с лидером – хороший результат». Я так не считаю. В матче со «Спартаком» (1:1) были моменты, где мы могли выигрывать этот матч. Раз все закончилось вничью – значит, закономерно. Но не значит, что хорошо для нас.

Мнением, что «Локо» играет с лидерами лучше, чем с середняками? Мы сами сложили такое мнение, растеряв очки в играх против команд из низа таблицы. Можем выдать сильнейшую игру против «Зенита», но запнуться на «Томи». Это психология. Ее нужно менять и переворачивать в обратную сторону», – заявил Тарасов.

«Локомотив» после 21 матча занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место.