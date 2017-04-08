Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу: «Теперь в борьбе за чемпионство все зависит не от нас. Это печально»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1). По словам румынского специалиста, теперь в борьбе за чемпионство для петербургского клуба все зависит от игры соперников.

    «Можно ли сказать, что «Зенит» уже упустил чемпионство? К сожалению, теперь все зависит не от нас, зависит от других, и это печально. К сожалению, мы подошли к завершающей части чемпионата с большим количеством карточек: Нету, Кришито, Дзюба, Кокорин могут пропустить следующий матч, если получат еще одну карточку. Это сказывается.

    Первый тайм мы сыграли просто безобразно. Это был антифутбол, который мне совсем не нравится. Это несвойственно моим командам. У нас не было терпения, мы прибегли к длинным передачам, которые нам несвойственны. Непонятно, с чем это связано. В перерыве поговорили и в итоге хорошо начали второй тайм. После удаления Ломбертса я увидел команду, которую хотел бы видеть с самого начала», – сказал Луческу.

    После данного результата «Зенит» набрал 43 очка, вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России и сократил отставание от лидирующего «Спартака» до пяти баллов. При этом московский клуб имеет одну игру в запасе.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2017 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +110

      Firevet 9 апреля 2017, 00:33

      Не цыган а ванга блин... иди тренеруй команду.... копченый...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 апреля 2017, 23:48

      Ужасно...хоть я и за Зенит,но стоит признать что с такой игрой о чемпионстве можно и не мечтать,да и в ЛЧ делать нечего!Жаль....(((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Спартачище 8 апреля 2017, 23:31

      ОТ ЛЕНИНГАДСКОГО СЕРЕДНЯКА МАЛО ЧТО ЗАВИСИТ В ПРИНЦИПЕ)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 8 апреля 2017, 23:16

      Дааа.....уж....Печально смотреть на это..При Будулае зенитчики стремительно катятся в середнячки как по игре,так и по духу в команде.И это при большом титульном спонсоре.Пока был Халк,Денисов и Витсель "Зенит"ещё худо-бедно набирал очки,а с их уходом всё как-то идёт со скрипом.Наши доморощенные "типа звёзды" сдулись,а легионеры тоже к сожалению не блещут.Да и с призывом Луческу всё кажется мимо...Нет ни искры,ни командной игры...Хоть я и не болельщик Зенита и болею за красно-белых,но жалко смотреть на то что такая прекрасная команда как Зенит попала в кризис.Матчи между нашими командами украшают чемпионат.Наверное Зениту поможет смена тренера который наладит климат в команде.Ведь мастерство парней никуда не делось...Спартак ведь тоже долго штормило до тех пор пока не пришёл Карера.Глядишь и зенитчикам поможет смена тренера...Впрочем время покажет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 8 апреля 2017, 23:04

      Dimonadze, но верно он забыл сказать.
      На самом деле, зенит без Халка, Витселя и шатова - не Зенит.
      Нужно подтягивать молодежь, без своих играком наш футбол умрет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 8 апреля 2017, 22:50

      16.04 посмотрим . Вперед Красно-белые

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 апреля 2017, 22:41

      Ломбертс стало быть мешал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 22:33

      А можно подумать , что от Вас что то этой весной зависело.
      Вы своё ещё осенью упустили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 8 апреля 2017, 22:33

      Конечно, сегодня опять судья помешал! И ломбера удалили не за что.
      Смешно .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Fedulz-13th 8 апреля 2017, 22:44

      Я извиняюсь, но просьба снять толстые очки тупости и ненависти, и тогда увидишь, что он тут про судейство ничего не сказал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 8 апреля 2017, 22:30

      Луческу не долго осталось..... Спартак чемпион!)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11