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  • Луческу: «Теперь в борьбе за чемпионство все зависит не от нас. Это печально»

Луческу: «Теперь в борьбе за чемпионство все зависит не от нас. Это печально»

8 апреля 2017, 22:00
17

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1). По словам румынского специалиста, теперь в борьбе за чемпионство для петербургского клуба все зависит от игры соперников.

«Можно ли сказать, что «Зенит» уже упустил чемпионство? К сожалению, теперь все зависит не от нас, зависит от других, и это печально. К сожалению, мы подошли к завершающей части чемпионата с большим количеством карточек: Нету, Кришито, Дзюба, Кокорин могут пропустить следующий матч, если получат еще одну карточку. Это сказывается.

Первый тайм мы сыграли просто безобразно. Это был антифутбол, который мне совсем не нравится. Это несвойственно моим командам. У нас не было терпения, мы прибегли к длинным передачам, которые нам несвойственны. Непонятно, с чем это связано. В перерыве поговорили и в итоге хорошо начали второй тайм. После удаления Ломбертса я увидел команду, которую хотел бы видеть с самого начала», – сказал Луческу.

После данного результата «Зенит» набрал 43 очка, вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России и сократил отставание от лидирующего «Спартака» до пяти баллов. При этом московский клуб имеет одну игру в запасе.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (17)
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Krics
1491678901
Непривычно корректно.
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barca9651
1491679014
до свидания зенит) в таких матчах нельзя терять очки)
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Густав Веллер
1491679618
Плаческу
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h3LL1k
1491679854
Луческу не долго осталось..... Спартак чемпион!)
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Мары
1491680021
А можно подумать , что от Вас что то этой весной зависело. Вы своё ещё осенью упустили.
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Бриг
1491680469
Ломбертс стало быть мешал.
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Fedulz-13th
1491681010
16.04 посмотрим . Вперед Красно-белые
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Fedulz-13th
1491681891
Dimonadze, но верно он забыл сказать. На самом деле, зенит без Халка, Витселя и шатова - не Зенит. Нужно подтягивать молодежь, без своих играком наш футбол умрет.
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Krossmen73
1491682600
Дааа.....уж....Печально смотреть на это..При Будулае зенитчики стремительно катятся в середнячки как по игре,так и по духу в команде.И это при большом титульном спонсоре.Пока был Халк,Денисов и Витсель "Зенит"ещё худо-бедно набирал очки,а с их уходом всё как-то идёт со скрипом.Наши доморощенные "типа звёзды" сдулись,а легионеры тоже к сожалению не блещут.Да и с призывом Луческу всё кажется мимо...Нет ни искры,ни командной игры...Хоть я и не болельщик Зенита и болею за красно-белых,но жалко смотреть на то что такая прекрасная команда как Зенит попала в кризис.Матчи между нашими командами украшают чемпионат.Наверное Зениту поможет смена тренера который наладит климат в команде.Ведь мастерство парней никуда не делось...Спартак ведь тоже долго штормило до тех пор пока не пришёл Карера.Глядишь и зенитчикам поможет смена тренера...Впрочем время покажет...
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ЖОРРО
1491684487
Ужасно...хоть я и за Зенит,но стоит признать что с такой игрой о чемпионстве можно и не мечтать,да и в ЛЧ делать нечего!Жаль....(((
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