Луческу: «Теперь в борьбе за чемпионство все зависит не от нас. Это печально»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1). По словам румынского специалиста, теперь в борьбе за чемпионство для петербургского клуба все зависит от игры соперников.

«Можно ли сказать, что «Зенит» уже упустил чемпионство? К сожалению, теперь все зависит не от нас, зависит от других, и это печально. К сожалению, мы подошли к завершающей части чемпионата с большим количеством карточек: Нету, Кришито, Дзюба, Кокорин могут пропустить следующий матч, если получат еще одну карточку. Это сказывается.

Первый тайм мы сыграли просто безобразно. Это был антифутбол, который мне совсем не нравится. Это несвойственно моим командам. У нас не было терпения, мы прибегли к длинным передачам, которые нам несвойственны. Непонятно, с чем это связано. В перерыве поговорили и в итоге хорошо начали второй тайм. После удаления Ломбертса я увидел команду, которую хотел бы видеть с самого начала», – сказал Луческу.

После данного результата «Зенит» набрал 43 очка, вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России и сократил отставание от лидирующего «Спартака» до пяти баллов. При этом московский клуб имеет одну игру в запасе.