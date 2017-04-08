«Милан» может приобрести 18-летнего полузащитника «Индепендьенте» за 20 миллионов

Генеральный менеджер «Индепендьенте» Гектор Мальдонадо заявил, что если «Милан» хочет приобрести хавбека Эсекьеля Барко, то ему придется заплатить не менее 20 миллионов евро за 18-летнего игрока. При этом он подчеркнул, что клуб пока не получал никаких официальных предложений от «россонери».

«У Барко большой талант, он игрок, который очень много значит для настоящего и будущего «Индепендьенте». Мы считаем, что он может стать чемпионом, он техничный и очень быстрый игрок.

Мы слышали о возможном интересе «Милана», но никто не связывался с нами. Возможно, они следили за игроком, но у нас не было прямого подтверждения.

Если «Милан» хочет Барко, лучше обсудить это на уровне клубов или через посредников. Однако я не думаю, что будет так просто забрать его из «Индепендьенте». Он стоит много – более 15 миллионов евро. Я бы даже сказал, ближе к 20 миллионам», – сказал Мальдонадо.

В нынешнем чемпионате Аргентины атакующий полузащитник принял участие в 12-ти матчах, забив один гол. Его контракт с «Индепендьенте» рассчитан до лета 2019 года.