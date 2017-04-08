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    «Ювентус» летом предложит 80 миллионов за Верратти

    «Ювентус» готовит в летнее трансферное окно предложение в размере 80 миллионов евро за полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

    В услугах 24-летнего футболиста также проявляют заинтересованность «Реал», «Интер», «Бавария» и «Барселона». При этом отмечается, что сам итальянец не скрывает своих симпатий болельщика к «старой синьоре».

    В случае отказа парижан, «бьянконери» будут пытаться заполучить хавбека «Лиона» Корентина Толиссо.

    В текущем сезоне на счету Верратти два гола и семь результативных передач в 34-х матчах.

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    Источник: Football Italia

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    08.04.2017 15:37
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