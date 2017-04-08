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    Молодежное первенство. «Зенит» забил шесть голов «Анжи», «Терек» одолел «Арсенал»

    В матче 22-го тура молодежного первенства «Зенит» на своем поле разгромил «Анжи», отправив в сетку ворот махачкалинцев шесть голов, а пропустив в два раза меньше.

    В другом поединке тульский «Арсенал» на выезде переиграл «Терек» благодаря единственному голу Владислава Рыжкова.

    Россия. Молодежное первенство. 22-й тур

    Зенит (мол.) – Анжи (мол.) – 6:3 (3:3)

    Голы: 1:0 – Еловских, 3; 2:0 – Плотников. 7; 2:1 – Агабалаев, 17 (с пенальти); 3:1 – Еловских, 36; 3:2 – Агабалаев, 37; 3:3 – Кудряшов, 45; 4:3 – Макеев, 51; 5:3 – Каккоев, 61; 6:3 – Каккоев, 83.

    Терек (мол.) – Арсенал (мол.) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Рыжков, 69.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 13:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 апреля 2017, 14:09

      что то мол. Терека забуксовала

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      Рейтинг: +588

      Sergil 8 апреля 2017, 13:55

      Терек» одолел «Арсенал»

      Терек (мол.) – Арсенал (мол.) – 0:1 (0:0)
      Голы: 0:1 – Рыжков, 69.

      Судье доплатили и Арсеналу приписали Тех.Поражение? оО

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