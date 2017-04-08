АПЛ. «Тоттенхэм» отправил четыре безответных гола в ворота «Уотфорда»

В матче 32-го тура АПЛ «Тоттенхэм» одержал разгромную победу над «Уотфордом» со счетом 4:0. Дублем и голевой передачей в составе лондонского клуба отметился Хонг-Мин Сон.

Данный успех позволил занимающим второе место «шпорам» набрать 68 баллов и сократить отставание от лидирующего «Челси» до четырех очков. В активе «Уотфорда» – 37 баллов и 10-я позиция.

Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

Тоттенхэм – Уотфорд – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Алли, 33; 2:0 – Дайер, 39; 3:0 – Сон, 44; 4:0 – Сон, 55.

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