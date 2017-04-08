ФНЛ. «Мордовия» в большинстве обыграла «Шинник»

В матче 30-го тура первенства ФНЛ «Мордовия» у себя дома оказалась сильнее «Шинника» – 1:0. Единственный гол в составе саранского клуба с пенальти забил Александр Кренделев.

Отметим, что гости заканчивали встречу вдесятером после удаления Альберта Цховребова.

Несмотря на победу, «Мордовия» продолжает находиться в зоне вылета турнирной таблицы. «Шинник» расположился на четвертой позиции.

Первенство ФНЛ. 30-й тур

Мордовия (Саранск) – Шинник (Ярославль) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кренделев, 3 (с пенальти).

Удаление: нет – Цховребов, 76.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ