Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Мордовия» в большинстве обыграла «Шинник»

    В матче 30-го тура первенства ФНЛ «Мордовия» у себя дома оказалась сильнее «Шинника» – 1:0. Единственный гол в составе саранского клуба с пенальти забил Александр Кренделев.

    Отметим, что гости заканчивали встречу вдесятером после удаления Альберта Цховребова.

    Несмотря на победу, «Мордовия» продолжает находиться в зоне вылета турнирной таблицы. «Шинник» расположился на четвертой позиции.

    Первенство ФНЛ. 30-й тур

    Мордовия (Саранск) – Шинник (Ярославль) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кренделев, 3 (с пенальти).

    Удаление: нет – Цховребов, 76.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2017 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11