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    ФНЛ. «Тосно» разгромил «Зенит-2», «Химки» сыграли в результативную ничью с «Енисеем»

    В матче 30-го тура первенства ФНЛ «Тосно» на своем поле одержал крупную победу над «Зенитом-2» со счетом 4:1. Автором дубля в составе хозяев стал Антон Заболотный.

    Таким образом, «Тосно» набрал 60 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на восемь баллов.

    В другой встрече тура «Химки» и «Енисей» сыграли вничью, забив четыре гола на двоих по итогам первого тайма – 2:2.

    Первенство ФНЛ. 30-й тур

    Тосно (Ленинградская область) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Альшин, 13; 1:1 – Евсеев, 29; 2:1 – Заболотный, 34; 3:1 – Заболотный, 58; 4:1 – Макаров, 68.

    Химки (Московская область) – Енисей (Красноярск) – 2:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Казаев, 27; 1:1 – Козлов, 32; 2:1 – Кузьмичев, 35; 2:2 – Самодин, 45.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 17:53
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