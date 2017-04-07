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    «Амкар» хочет построить новый стадион

    «Амкар» намерен обсудить с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым строительство нового стадиона для команды. Об этом сообщил президент красно-черных Геннадий Шилов.

    «Мы эту тему обсуждали с Гаджиевым, руководством клуба. Шагов, чтобы построить новый стадион, еще очень много, но тема намечена, планы такие есть, и будем этот вопрос обсуждать с губернатором. Скорее всего, это будет делать инвестор, которому, возможно, отдадим старый стадион под застройку. Вопрос еще в обсуждении, а об акционировании, кому будет принадлежать этот стадион, рано еще говорить, это дальнейшие шаги», – сказал Шилов.

    Напомним, что сейчас «Амкар» проводит домашние матчи на стадионе «Звезда», который был построен в 1969 году и вмещает 17 тысяч зрителей.

    Источник: ТАСС

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    07.04.2017 14:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 7 апреля 2017, 17:40

      А смысл? в Перми больше 17т. болел не соберут... они и так на полупустых играют часто...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Алекс Таранов 7 апреля 2017, 18:36

      Ну и построить на 20т.,уютненький современный коробок.

      9
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      Рейтинг: +212

      perm 242 7 апреля 2017, 16:48

      а что можно построить на месте нынешнего стадиона ? он же в самом логу размещён ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      ToniMontana 7 апреля 2017, 16:10

      Хочет и построит. Разные вещи...хотя с приходом к нам нового губера, все возможно

      0
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 7 апреля 2017, 16:03

      Давно пора. Забабахайте какую ни будь Парма Арену)))))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 апреля 2017, 15:25

      Это было бы здорово .

      -2
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      Рейтинг: +103

      Сивый Мерин, 7 апреля 2017, 15:13

      Харашобы!

      9
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