«Амкар» хочет построить новый стадион

«Амкар» намерен обсудить с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым строительство нового стадиона для команды. Об этом сообщил президент красно-черных Геннадий Шилов.

«Мы эту тему обсуждали с Гаджиевым, руководством клуба. Шагов, чтобы построить новый стадион, еще очень много, но тема намечена, планы такие есть, и будем этот вопрос обсуждать с губернатором. Скорее всего, это будет делать инвестор, которому, возможно, отдадим старый стадион под застройку. Вопрос еще в обсуждении, а об акционировании, кому будет принадлежать этот стадион, рано еще говорить, это дальнейшие шаги», – сказал Шилов.

Напомним, что сейчас «Амкар» проводит домашние матчи на стадионе «Звезда», который был построен в 1969 году и вмещает 17 тысяч зрителей.