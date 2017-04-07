Матч второго дивизиона чемпионата России пройдет на стадионе ЧМ-2018

В воскресенье, 24 апреля, в Сочи состоится матч 24-го тура первенства России в ПФЛ, в котором местный одноименный клуб примет «Ротор»​ на стадионе чемпионата мира-2018 «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Эта игра станет второй официальной на данной арене. Напомним, что 28 марта сборная России провела здесь свой контрольный матч с Бельгией, закончившийся со счетом 3:3.

«Все мы – и руководство клуба, и тренерский штаб, и футболисты – очень рады, что нам представится возможность сыграть на таком замечательном стадионе! Надеемся порадовать болельщиков хорошей игрой и добиться победы. Конечно, повышенное моральное давление у ребят наверняка будет присутствовать, все-таки это будет первая игра на таком уровне. Но с другой стороны, клубу пора привыкать к такой атмосфере и такому масштабу. Будем надеяться, что ребята не «перегорят» и проявят свои лучшие качества!» – рассказал спортивный директор «Сочи» Максим Деменко официальному сайту клуба.

Вместимость «Фишта» составляет 40 тысяч зрителей. В этом сезоне «Сочи» проводит домашние поединки на Центральном стадионе имени Славы Метревели (10 200 зрителей).

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