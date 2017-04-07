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    Матч второго дивизиона чемпионата России пройдет на стадионе ЧМ-2018

    В воскресенье, 24 апреля, в Сочи состоится матч 24-го тура первенства России в ПФЛ, в котором местный одноименный клуб примет «Ротор»​ на стадионе чемпионата мира-2018 «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Эта игра станет второй официальной на данной арене. Напомним, что 28 марта сборная России провела здесь свой контрольный матч с Бельгией, закончившийся со счетом 3:3.

    «Все мы – и руководство клуба, и тренерский штаб, и футболисты – очень рады, что нам представится возможность сыграть на таком замечательном стадионе! Надеемся порадовать болельщиков хорошей игрой и добиться победы. Конечно, повышенное моральное давление у ребят наверняка будет присутствовать, все-таки это будет первая игра на таком уровне. Но с другой стороны, клубу пора привыкать к такой атмосфере и такому масштабу. Будем надеяться, что ребята не «перегорят» и проявят свои лучшие качества!» – рассказал спортивный директор «Сочи» Максим Деменко официальному сайту клуба.

    Вместимость «Фишта» составляет 40 тысяч зрителей. В этом сезоне «Сочи» проводит домашние поединки на Центральном стадионе имени Славы Метревели (10 200 зрителей).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2017 11:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 апреля 2017, 13:35

      Игра пройдет при пустых трибунах стадиона "Фишт".

      0
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 7 апреля 2017, 13:03

      самая посещаемая игра второго дивизиона за всю историю проведения ожидается...

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 апреля 2017, 12:57

      Кто то будет банкротом, или клуб или владелец стадиона.

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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 7 апреля 2017, 12:43

      Стадион фишт еще дальше от Сочи, чем прежний. Туда что от города что на машине, что на электричке час добираться. Не знаю, захотят ли сочинцы ради игр 3 дивизиона тратить час на поездку. Еще и цены подняли сто пудов..
      Даже интересно посмотреть, повторится ли история жемчужины или тут уже чиновники из города по приказу сверху доведут клуб хотя бы до стыков ФНЛ

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      Рейтинг: +24996

      bset 7 апреля 2017, 12:10

      Поиграют до лета, а потом скажут "Нам содержания стадиона обходится очень дорого" и все. А так удачи и выхода в ФНЛ. А то что за фигня - стадион есть, а клуб фиг знает где играет

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