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    Защитник «Алавеса» Эрнандес заинтересовал «Ливерпуль»

    Защитник «Алавеса» Тео Эрнандес продолжает получать предложения от европейских топ-клубов. Напомним, ранее сообщалось, что он договорился о переходе в «Реал». Стоит отметить, что за «Алавес» он выступает на правах аренды, а все права принадлежат мадридскому «Атлетико». «Ливерпуль» готов побороться за приобретение 19-летнего уроженца Марселя с испанским паспортом.

    Сумма трансфера Эрнандеса в «Реал» может составить 24 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 24 матча в Примере, записав на свой счет три результативные передачи.

    Источник: Independent.co.uk

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    07.04.2017 09:44
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