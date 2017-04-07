Защитник «Алавеса» Эрнандес заинтересовал «Ливерпуль»

Защитник «Алавеса» Тео Эрнандес продолжает получать предложения от европейских топ-клубов. Напомним, ранее сообщалось, что он договорился о переходе в «Реал». Стоит отметить, что за «Алавес» он выступает на правах аренды, а все права принадлежат мадридскому «Атлетико». «Ливерпуль» готов побороться за приобретение 19-летнего уроженца Марселя с испанским паспортом.

Сумма трансфера Эрнандеса в «Реал» может составить 24 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 24 матча в Примере, записав на свой счет три результативные передачи.