Примера. Гол бывшего защитника «Рубина» не спас «Лас-Пальмас» от поражения в матче с «Эйбаром»

В матче 30-го тура Примеры «Эйбар» на своем поле оказался сильнее «Лас-Пальмаса» – 3:1. Отметим, что в составе гостей автором единственного гола стал экс-защитник «Рубина» Маурисио Лемос.

Таким образом, «Эйбар» набрал 47 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Лас-Пальмаса» – 35 баллов и 12-я позиция.

Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур

Эйбар – Лас-Пальмас – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бебе, 14; 2:0 – Айтами, 24 (в свои ворота); 2:1 – Лемос, 62; 3:1 – Гонсалес, 66 (с пенальти).

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