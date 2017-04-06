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    Президент «Урала»: «Мы сделали чудо и доказали, что на периферии есть команда, которая играет и выигрывает»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от победы команды в матче 1/2 финала Кубка России над «Рубином» (2:1). Отметим, что екатеринбургский клуб впервые в истории пробился в финал данного турнира.

    «Ребята сотворили чудо. Самое главное – показали хорошую игру. Первый раз мы добились такого успеха для всего уральского футбола. Я же говорил, что, выйдя в финал, ребята впишут свои имена в историю. Еще раз показали, что на периферии есть команда, которая играет и выигрывает. После такой игры наступает опустошение», – сказал Иванов.

    Напомним, в решающей игре за Кубок России «Урал» встретится с «Локомотивом». Игра пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2017 20:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 6 апреля 2017, 21:01

      Репутация у Григория этого такова, что каждый матч стал рассматриваться, как постановочный... ( не сегодня). В европе, случ чего, не прокатит

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