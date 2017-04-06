Президент «Урала»: «Мы сделали чудо и доказали, что на периферии есть команда, которая играет и выигрывает»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от победы команды в матче 1/2 финала Кубка России над «Рубином» (2:1). Отметим, что екатеринбургский клуб впервые в истории пробился в финал данного турнира.

«Ребята сотворили чудо. Самое главное – показали хорошую игру. Первый раз мы добились такого успеха для всего уральского футбола. Я же говорил, что, выйдя в финал, ребята впишут свои имена в историю. Еще раз показали, что на периферии есть команда, которая играет и выигрывает. После такой игры наступает опустошение», – сказал Иванов.

Напомним, в решающей игре за Кубок России «Урал» встретится с «Локомотивом». Игра пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».