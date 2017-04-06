КДК РФС оштрафовал Кверквелию за отказ от флеш-интервью

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что организация оштрафует защитника «Локомотива» Соломона Кверквелию за отказ от флеш-интервью в перерыве матча 21-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0).

«В перерыве встречи «Уфа» – «Локомотив» защитник гостей Соломон Кверквелия не явился на обязательное флеш-интервью, за что игрок железнодорожников наказан штрафом в размере 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Напомним, права на футболиста принадлежат «Рубину». В нынешнем сезоне Кверквелия провел за «Локомотив» в РФПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.