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    КДК РФС оштрафовал Кверквелию за отказ от флеш-интервью

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что организация оштрафует защитника «Локомотива» Соломона Кверквелию за отказ от флеш-интервью в перерыве матча 21-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0).

    «В перерыве встречи «Уфа» – «Локомотив» защитник гостей Соломон Кверквелия не явился на обязательное флеш-интервью, за что игрок железнодорожников наказан штрафом в размере 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    Напомним, права на футболиста принадлежат «Рубину». В нынешнем сезоне Кверквелия провел за «Локомотив» в РФПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2017 17:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 7 апреля 2017, 00:18

      ну да.нет рез.действий??хреначит в обороне за 2-х.

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      Рейтинг: +82

      nikovitek 6 апреля 2017, 19:37

      А что за закон обязует давать интервью СМИ по их требованию?

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