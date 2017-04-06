Товарищеский матч Россия – Чили может пройти на стадионе ЦСКА

Чили не привезет Видаля.
Сборная России может провести товарищеский матч против команды Чили на новом стадионе ЦСКА. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.
Ранее было объявлено, что контрольная встреча пройдет 9 июня в Москве.
«Это в определенной степени рыночная ситуация, но мы не прочь сыграть на ЦСКА. РФС будет работать над этим – прекрасный стадион построили, надо его засветить, сделать его международным, чтобы в будущем можно было подать заявку на финал еврокубка. Но это все пока проект», – сказал Мутко.