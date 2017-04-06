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    Товарищеский матч Россия – Чили может пройти на стадионе ЦСКА

    Сборная России может провести товарищеский матч против команды Чили на новом стадионе ЦСКА. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

    Ранее было объявлено, что контрольная встреча пройдет 9 июня в Москве.

    «Это в определенной степени рыночная ситуация, но мы не прочь сыграть на ЦСКА. РФС будет работать над этим – прекрасный стадион построили, надо его засветить, сделать его международным, чтобы в будущем можно было подать заявку на финал еврокубка. Но это все пока проект», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2017 15:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 6 апреля 2017, 15:46

      Чили не привезет Видаля.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 апреля 2017, 15:41

      А какой счёт будет? Видаль и Санчес забьют, это без вариантов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 апреля 2017, 15:25

      Да и ЦСКА денежки за аренду не помешают...)))

      2
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