Суарес верит, что «Барселона» выиграет чемпионат Испании

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после победы над «Севильей» в матче 30-го тура чемпионата Испании подчеркнул, что в каталонском клубе по-прежнему верят в завоевание титула по итогам нынешнего сезона.

Напомним, что на данный момент сине-гранатовые уступают три очка «Реалу», который имеет одну игру в запасе.

«Мы все еще верим, что можем победить в Примере. Нам необходимо выходить на все оставшиеся встречи с духом победителей, чтобы вернуть судьбу в свои руки», – заявил Суарес.