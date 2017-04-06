Депутат Госдумы: «Люди в России с трудом выживают – зато финансируется «Томь». Что за бред?»

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил мнение, что российским клубам необходимо уйти от бюджетного финансирования. По его мнению, команды должны зарабатывать на продаже билетов, атрибутике и выступлениях в еврокубках.

– Я вообще против того, чтобы бюджеты субъектов РФ финансировали футбольные команды. В каждом субъекте, кроме, наверное, Москвы, есть большие социальные проблемы. Поэтому нужно уходить от бюджетного финансирования. Текущие проблемы субъектов рано или поздно создадут проблемы клубу. И мы получаем очередную «Томь».

– А спонсоров хватит на всех, чтобы уйти от бюджетного финансирования?

– В идеале мы должны прийти к тому, что в РФПЛ будут играть только те команды, которые ни копейки не будут получать из бюджета. Пожалуйста – зарабатывай на атрибутике, еврокубках, посещаемости. Как-то во всем мире живут клубы! Вот вы можете мне назвать клубы Германии, Италии, Англии, который финансируется из государственного бюджета?

– Нет.

– Поэтому то, что происходит в российском футболе – чудовищно. Пенсионеры голодают, студенты получают нищенскую стипендию, люди с трудом выживают на прожиточный минимум – зато финансируется, например, томский футбольный клуб. Что за бред? Финансируйте социальные вопросы, а «Томь» и другие пусть учатся зарабатывать. Не у всех получится, но и не надо, чтобы получилось у всех. Потихоньку мы придем к нужной модели.