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  • Депутат Госдумы: «Люди в России с трудом выживают – зато финансируется «Томь». Что за бред?»

Депутат Госдумы: «Люди в России с трудом выживают – зато финансируется «Томь». Что за бред?»

6 апреля 2017, 14:09
53

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил мнение, что российским клубам необходимо уйти от бюджетного финансирования. По его мнению, команды должны зарабатывать на продаже билетов, атрибутике и выступлениях в еврокубках.

– Я вообще против того, чтобы бюджеты субъектов РФ финансировали футбольные команды. В каждом субъекте, кроме, наверное, Москвы, есть большие социальные проблемы. Поэтому нужно уходить от бюджетного финансирования. Текущие проблемы субъектов рано или поздно создадут проблемы клубу. И мы получаем очередную «Томь».

– А спонсоров хватит на всех, чтобы уйти от бюджетного финансирования?

– В идеале мы должны прийти к тому, что в РФПЛ будут играть только те команды, которые ни копейки не будут получать из бюджета. Пожалуйста – зарабатывай на атрибутике, еврокубках, посещаемости. Как-то во всем мире живут клубы! Вот вы можете мне назвать клубы Германии, Италии, Англии, который финансируется из государственного бюджета?

– Нет.

– Поэтому то, что происходит в российском футболе – чудовищно. Пенсионеры голодают, студенты получают нищенскую стипендию, люди с трудом выживают на прожиточный минимум – зато финансируется, например, томский футбольный клуб. Что за бред? Финансируйте социальные вопросы, а «Томь» и другие пусть учатся зарабатывать. Не у всех получится, но и не надо, чтобы получилось у всех. Потихоньку мы придем к нужной модели.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Томь Лебедев Игорь
Комментарии (53)
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EsKamilio
1491477126
люди голодают, а у медведа куча виноградников и дворцов - БРЕД!
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Тазит
1491479550
Кому же продавать атрибутику, когда люди с трудом выживают? Бред, это то, что в самой богатой стране мира люди с трудом выживают...
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Kulimen
1491480554
А причем здесь Томь?? Мы всей страной стадион в Питере строим за миллиарды, а он про Томь вплетает.
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nemolod
1491480747
По крайней мере в одном он прав-люди в России сейчас (подавляющее большинство) не живут,а выживают!
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Хотел же ставить на ничью
1491481268
Зато депутаты при любом раскладе, всегда в шоколоде.
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Diman67
1491481603
прав мужик. давно пора. только наврятли те люди, которые лоббируют этот вопрос захотят закрывать эту кормушку. это ведь отличный способ наполнять депутатские карманы
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ufos73
1491482098
Я продолжу! Так же, вместо того, что бы финансировать игрушки, гос компании должны бы поддерживать стариков и студентов, регионы... но правительство хочет игрушки, в детстве не наигрались... Рыба гниет с головы!
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Garrincha58
1491482814
хоть одна здравая мысль от чиновников а ведь почти все так думают но боятся сказать как бы чего не вышло
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Мары
1491483251
Надо же.Депутат госдуры, у которого бабла как у дурака махорки, рассказывает нам как хреново живут люди.А то мы этого не знаем.Лучше б он рассказал как людей богаче сделать, а уж люди тогда и о Томи позаботятся.
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vladimir-7
1491484533
И. Лебедев: Пенсионеры голодают, студенты получают нищенскую стипендию, люди с трудом выживают на прожиточный минимум. А депутатам Государственной Думе и членам Совета Федерации платят по 7-8 млн. руб. в год помимо левого заработка-вот это ЧУДОВИЩНО.
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