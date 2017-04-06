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    Депутат Госдумы: «Люди в России с трудом выживают – зато финансируется «Томь». Что за бред?»

    Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил мнение, что российским клубам необходимо уйти от бюджетного финансирования. По его мнению, команды должны зарабатывать на продаже билетов, атрибутике и выступлениях в еврокубках.

    – Я вообще против того, чтобы бюджеты субъектов РФ финансировали футбольные команды. В каждом субъекте, кроме, наверное, Москвы, есть большие социальные проблемы. Поэтому нужно уходить от бюджетного финансирования. Текущие проблемы субъектов рано или поздно создадут проблемы клубу. И мы получаем очередную «Томь».

    – А спонсоров хватит на всех, чтобы уйти от бюджетного финансирования?

    – В идеале мы должны прийти к тому, что в РФПЛ будут играть только те команды, которые ни копейки не будут получать из бюджета. Пожалуйста – зарабатывай на атрибутике, еврокубках, посещаемости. Как-то во всем мире живут клубы! Вот вы можете мне назвать клубы Германии, Италии, Англии, который финансируется из государственного бюджета?

    – Нет.

    – Поэтому то, что происходит в российском футболе – чудовищно. Пенсионеры голодают, студенты получают нищенскую стипендию, люди с трудом выживают на прожиточный минимум – зато финансируется, например, томский футбольный клуб. Что за бред? Финансируйте социальные вопросы, а «Томь» и другие пусть учатся зарабатывать. Не у всех получится, но и не надо, чтобы получилось у всех. Потихоньку мы придем к нужной модели.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.04.2017 14:09
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +70

      pashok_shatalov 7 апреля 2017, 09:06

      Люди голодают, футбольные клубы кормятся за счёт народных средств.... "О, а давайте отменим налоги для граждан попавшие под санкции"© Госдума. Вопрос в том, а кто попал под санкции - слесарь Виталий или врач Анна?

      0
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      Рейтинг: +10

      Просто мужик 6 апреля 2017, 19:42

      Похоже, что сотни плюсов наставили друг другу ярые покупатели маек пьячиновичей и прочих нету..., лишенные поддержки газпромов и других госструктур.

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 6 апреля 2017, 19:15

      Хоть один нормальный депутат... По крайней мере с виду. Давно уже пора к этому идти. В любом нормальном чемпионате не финансируется ни один клуб их бюджета.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 6 апреля 2017, 18:52

      Если финансировать из бюджета, то по ставкам учителей или воспитателей детских садов.

      1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 6 апреля 2017, 17:34

      народ не спросили

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 6 апреля 2017, 17:04

      вырвано из контекста как всегда.. но он прав

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 апреля 2017, 16:41

      Они не знают таких клубов в Европе....Зато мы знаем Челси,жирующий на деньги,украденные Абрамовичем у русского народа.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2017, 16:15

      И. Лебедев: Пенсионеры голодают, студенты получают нищенскую стипендию,
      люди с трудом выживают на прожиточный минимум.
      А депутатам Государственной Думе и членам Совета Федерации платят по 7-8 млн.
      руб. в год помимо левого заработка-вот это ЧУДОВИЩНО.

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      Рейтинг: +145

      Danjer > vladimir-7 6 апреля 2017, 16:28

      Да пидоры все эти депутатыденьги,сидят там спятв,и пузо чешут,и при чем тут томь,еслия не ошибаюсьхочешь,у нее тамна вообще проблемы с финансированиемтобой,ви отличии от Питера и Москвы,хуйню сморозил,!

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 6 апреля 2017, 15:55

      Он ПРАВ!
      Почему человек сделал БРАК - ему не ЗАПЛАТИЛИ
      А футболисТЫ проиграл - а зарплата Та-же

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 апреля 2017, 15:54

      Надо же.Депутат госдуры, у которого бабла как у дурака махорки, рассказывает нам как хреново живут люди.А то мы этого не знаем.Лучше б он рассказал как людей богаче сделать, а уж люди тогда и о Томи позаботятся.

      -2
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