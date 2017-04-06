Юрист Еременко: «Любое снижение дисквалификации будет расцениваться как победа»

Спортивный юрист Михаил Прокопец, который является представителем полузащитника ЦСКА Романа Еременко в арбитражном суде в Лозанне, не стал раскрывать аргументы, которые могут помочь уменьшить продолжительность дисквалификации футболиста.

«Любое снижение дисквалификации будет расцениваться как победа. Есть банальная математика. Если ты зарабатываешь условно 50 тысяч долларов в месяц, и дисквалификация снизилась на полгода – вот тебе соответственно 300 тыс. выгоды.

Более того, футбол – специфический вид спорта. Если ты не играешь, то твое мастерство и ценность как футболиста падают. Поэтому любое снижение дисквалификации – победа.

За счет чего Еременко могут снизить дисквалификацию? Я бы не хотел раскрывать аргументы до того момента, пока они не будут изложены на бумаге и направлены в CAS. Тем более полный текст решения УЕФА до сих пор нами не получен», – рассказал Прокопец.

Напомним, что в ноябре 2016 года Еременко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. В организме финского футболиста были обнаружены кокаин и его метаболиты.