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  • Юрист Еременко: «Любое снижение дисквалификации будет расцениваться как победа»

Юрист Еременко: «Любое снижение дисквалификации будет расцениваться как победа»

6 апреля 2017, 08:13
5

Спортивный юрист Михаил Прокопец, который является представителем полузащитника ЦСКА Романа Еременко в арбитражном суде в Лозанне, не стал раскрывать аргументы, которые могут помочь уменьшить продолжительность дисквалификации футболиста.

«Любое снижение дисквалификации будет расцениваться как победа. Есть банальная математика. Если ты зарабатываешь условно 50 тысяч долларов в месяц, и дисквалификация снизилась на полгода – вот тебе соответственно 300 тыс. выгоды.

Более того, футбол – специфический вид спорта. Если ты не играешь, то твое мастерство и ценность как футболиста падают. Поэтому любое снижение дисквалификации – победа.

За счет чего Еременко могут снизить дисквалификацию? Я бы не хотел раскрывать аргументы до того момента, пока они не будут изложены на бумаге и направлены в CAS. Тем более полный текст решения УЕФА до сих пор нами не получен», – рассказал Прокопец.

Напомним, что в ноябре 2016 года Еременко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. В организме финского футболиста были обнаружены кокаин и его метаболиты.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (5)
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MaxOfMobbDeep
1491457553
Парень нюхнул cox, какие тут вообще вопросы могут быть? Пусть еще благодарен будет, что сейчас не на нарах
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vladimir-7
1491457754
Интересно чем они мотивируют не высылку полного текста решения. Юрист должен знать, обязан УЕФА выслать полный текст решения или нет. Нужно сделать официальный запрос о высылке решения... В противном случае направить в суд встречный иск. Такое впечатление, что УЕФА специально затягивает время, чтобы не было возможности подать иск в GAS из-за пропущенного срока.
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acer2003
1491461636
Смотрю,они не о том думают,как бы на поле выйти и играть,а о том как бабки не потерять... Ведь каждый месяц это потеря не формы спортивной,а денег ! Уроды !
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Obi Wan
1491537245
наркоманам не место в жизни...
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