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    Юрист Еременко: «Любое снижение дисквалификации будет расцениваться как победа»

    Спортивный юрист Михаил Прокопец, который является представителем полузащитника ЦСКА Романа Еременко в арбитражном суде в Лозанне, не стал раскрывать аргументы, которые могут помочь уменьшить продолжительность дисквалификации футболиста.

    «Любое снижение дисквалификации будет расцениваться как победа. Есть банальная математика. Если ты зарабатываешь условно 50 тысяч долларов в месяц, и дисквалификация снизилась на полгода – вот тебе соответственно 300 тыс. выгоды.

    Более того, футбол – специфический вид спорта. Если ты не играешь, то твое мастерство и ценность как футболиста падают. Поэтому любое снижение дисквалификации – победа.

    За счет чего Еременко могут снизить дисквалификацию? Я бы не хотел раскрывать аргументы до того момента, пока они не будут изложены на бумаге и направлены в CAS. Тем более полный текст решения УЕФА до сих пор нами не получен», – рассказал Прокопец.

    Напомним, что в ноябре 2016 года Еременко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. В организме финского футболиста были обнаружены кокаин и его метаболиты.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.04.2017 08:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 7 апреля 2017, 06:54

      наркоманам не место в жизни...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 апреля 2017, 09:53

      Смотрю,они не о том думают,как бы на поле выйти и играть,а о том как бабки не потерять... Ведь каждый месяц это потеря не формы спортивной,а денег ! Уроды !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2017, 08:49

      Интересно чем они мотивируют не высылку полного текста решения. Юрист
      должен знать, обязан УЕФА выслать полный текст решения или нет. Нужно
      сделать официальный запрос о высылке решения... В противном случае направить
      в суд встречный иск. Такое впечатление, что УЕФА специально затягивает время,
      чтобы не было возможности подать иск в GAS из-за пропущенного срока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 6 апреля 2017, 08:45

      Парень нюхнул cox, какие тут вообще вопросы могут быть?
      Пусть еще благодарен будет, что сейчас не на нарах

      -1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > MaxOfMobbDeep 6 апреля 2017, 08:51

      Ты наверно сам обкурился, даже за употребление не сажают.

      -1
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