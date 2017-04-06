Президент «Урала» Иванов: «Ну какой резон нам было играть договорной матч с «Арсеналом»? Мы что – ненормальные?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что матч команды против тульского «Арсенала» (0:2) в рамках 19-го тура РФПЛ носил характер договорного.

– Недавно «Урал» победил «Рубин» в чемпионате. Нет опасений, что в случае поражения в Кубке начнут говорить и писать, что ваша команда просто вернула долг казанцам?

– Ну что за бред! Ну хватит уже! Нонсенс! Кто-то уже писал про странный наш матч в Туле… Но я же верю своим ребятам, очень много времени провожу с командой, вникаю во все дела. Ну какой резон нам было играть договорной матч с «Арсеналом»? Ну какой? Мы что – ненормальные? Сами готовы вылететь в ФНЛ? А некоторые начинают обвинять Колю Заболотного в пропущенных мячах.

После 21-го тура чемпионата России «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице.