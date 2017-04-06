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    Президент «Урала» Иванов: «Ну какой резон нам было играть договорной матч с «Арсеналом»? Мы что – ненормальные?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что матч команды против тульского «Арсенала» (0:2) в рамках 19-го тура РФПЛ носил характер договорного.

    – Недавно «Урал» победил «Рубин» в чемпионате. Нет опасений, что в случае поражения в Кубке начнут говорить и писать, что ваша команда просто вернула долг казанцам?

    – Ну что за бред! Ну хватит уже! Нонсенс! Кто-то уже писал про странный наш матч в Туле… Но я же верю своим ребятам, очень много времени провожу с командой, вникаю во все дела. Ну какой резон нам было играть договорной матч с «Арсеналом»? Ну какой? Мы что – ненормальные? Сами готовы вылететь в ФНЛ? А некоторые начинают обвинять Колю Заболотного в пропущенных мячах.

    После 21-го тура чемпионата России «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2017 01:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +93

      Borz1 6 апреля 2017, 14:48

      похоже так и было

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 апреля 2017, 10:01

      Резон есть - деньги.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 6 апреля 2017, 09:03

      Каждый матч урала вызывает подозрение в договорняках.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 6 апреля 2017, 08:33

      Надо рубин нормально обыграть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2017, 08:28

      Нужно сегодня обыгрывать Рубин, а игру с Арсеналом давно забыта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1318

      Казак88 6 апреля 2017, 08:21

      В нормальной стране за такое клуб расформировывают!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 6 апреля 2017, 07:51

      По честному, пошел в отказ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 апреля 2017, 07:33

      Продуть аутсайдеру может и лидер. Все дело в настрое и мотивации

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 6 апреля 2017, 07:28

      Ну теперь нет опасений, сегодня играть с Рубином будут по честному!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 6 апреля 2017, 06:33

      му

      0
      Ответить
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