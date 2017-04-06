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  • Президент «Урала» Иванов: «Ну какой резон нам было играть договорной матч с «Арсеналом»? Мы что – ненормальные?»

Президент «Урала» Иванов: «Ну какой резон нам было играть договорной матч с «Арсеналом»? Мы что – ненормальные?»

6 апреля 2017, 01:45
11

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что матч команды против тульского «Арсенала» (0:2) в рамках 19-го тура РФПЛ носил характер договорного.

– Недавно «Урал» победил «Рубин» в чемпионате. Нет опасений, что в случае поражения в Кубке начнут говорить и писать, что ваша команда просто вернула долг казанцам?

– Ну что за бред! Ну хватит уже! Нонсенс! Кто-то уже писал про странный наш матч в Туле… Но я же верю своим ребятам, очень много времени провожу с командой, вникаю во все дела. Ну какой резон нам было играть договорной матч с «Арсеналом»? Ну какой? Мы что – ненормальные? Сами готовы вылететь в ФНЛ? А некоторые начинают обвинять Колю Заболотного в пропущенных мячах.

После 21-го тура чемпионата России «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Арсенал
Комментарии (11)
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Drezden85
1491447826
Гриша знает что такое долги отдавать))))))))
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Опорник84
1491452906
Ну теперь нет опасений, сегодня играть с Рубином будут по честному!
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пряник929
1491453221
Продуть аутсайдеру может и лидер. Все дело в настрое и мотивации
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Амба Нагорск
1491454290
По честному, пошел в отказ...
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Казак88
1491456112
В нормальной стране за такое клуб расформировывают!
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vladimir-7
1491456502
Нужно сегодня обыгрывать Рубин, а игру с Арсеналом давно забыта.
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DIDI 23
1491456781
Надо рубин нормально обыграть.
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Павел Амурский
1491458595
Каждый матч урала вызывает подозрение в договорняках.
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la verdad
1491462118
Резон есть - деньги.
Ответить
Borz1
1491479294
похоже так и было
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