Уткин: «Сокращение лиги приведет к деградации футбола в стране»

Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном сокращении клубов РФПЛ до 14-ти. По мнению Уткина, подобная мера приведет к деградации футбола в стране.

«Сокращение лиги приведет к деградации футбола в стране. А вот слова руководства «Зенита», что надо создать «закрытые лиги» – абсолютно бредовая идея. Попытка улучшить показатели велосипедиста за счет пластической операции на уши, чтобы не оттопыривались.

Единственный путь – повышение конкуренции. Что вообще может большим двигателем для развития, чем конкуренция? Вон в Казани построили стадион, на который так и не ходят. Ну кто будет расти от «закрытых лиг»? У нас футболом управляют как в истории про Карлсона, который взращивал персиковое дерево», – сказал Уткин.

Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов выступил за создание системы «закрытых лиг».