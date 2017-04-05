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    Уткин: «Сокращение лиги приведет к деградации футбола в стране»

    Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном сокращении клубов РФПЛ до 14-ти. По мнению Уткина, подобная мера приведет к деградации футбола в стране.

    «Сокращение лиги приведет к деградации футбола в стране. А вот слова руководства «Зенита», что надо создать «закрытые лиги» – абсолютно бредовая идея. Попытка улучшить показатели велосипедиста за счет пластической операции на уши, чтобы не оттопыривались.

    Единственный путь – повышение конкуренции. Что вообще может большим двигателем для развития, чем конкуренция? Вон в Казани построили стадион, на который так и не ходят. Ну кто будет расти от «закрытых лиг»? У нас футболом управляют как в истории про Карлсона, который взращивал персиковое дерево», – сказал Уткин.

    Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов выступил за создание системы «закрытых лиг».

    Источник: Спорт FM

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    05.04.2017 18:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 6 апреля 2017, 14:49

      А этому самому футболу, еще осталось куда деградировать? Куда уж дальше-то, как по мнению Уткина должна выглядеть деградация?

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    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 5 апреля 2017, 19:10

      Умом Россию не понять....
      России,как всегда ,надо прилично обхезаться,
      прежде,чем включится разум...
      Имею ввиду ЧМ 2018...
      После ожидающегося позора ,возьмутся за футбол по-настоящему.
      По советской методике. Сперва забытый ,,Кожаный мяч,.
      Оттуда всех талантливых ребят в группы подготовки при главной команде области,растить своих,сделать Первую лигу престижной,
      чтоб футбол был доступен простым детям!
      А главное ,чтобы культ денег растворился ,исчез,как пережиток прошлого - олигархи! это вам не бизнес,это футбол!

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      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > alex1951 6 апреля 2017, 07:00

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > alex1951 6 апреля 2017, 14:52

      Вы не в той стране живете Уважаемый Alex1951, не в том государстве! В этой стране культ бабла, куррупции и воровства. В Советском союзе были лозунги вроде Работать! Работать и еще раз работать! За нашу Советскую Родину! А сейчас Воруй! Воруй! Мути бабло!

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