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    Митрофанов: «Зенит» выступает за создания системы «закрытых лиг»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что готов на более кардинальные реформы, нежели предложенные президентом РФПЛ Сергеем Прядкиным. Напомним, Прядкин сегодня сообщил, что в ближайшее время Премьер-лига может быть сокращена до 14-ти команд.

    «Лично я рассмотрел бы варианты еще более кардинальных реформ развития профессионального футбола, в частности, создание системы «закрытых» лиг, где для каждой были бы четко прописаны наборы целевых показателей, необходимых для участия в них. Считаю, что такие лиги можно было бы «закрыть» на срок от пяти до 10 лет. За это время клубы, в том числе и клубы РФПЛ, получили бы возможность заняться более эффективным развитием собственных инфраструктурных и футбольных подразделений, а также повышением качества работы с болельщиками.

    В целом мы понимаем мотивацию руководства лиги, когда оно задумывается о подобных решениях. К сожалению, уровень клубов и зачастую их подход к участию в соревнованиях РФПЛ сводится исключительно к решению сиюминутных задач и достижению локальных спортивных результатов. В то время как РФПЛ заинтересована и стремится, прежде всего, к всестороннему комплексному развитию клубов и футбола в целом – качественных сдвигов в инфраструктурном и коммерческом аспектах, развитию детских академий при клубах и системы подготовки молодых футболистов – основная масса клубов действительно находится в сложном положении и не соответствует многим критериям. Следовательно, снижается и качество соревнований в рамках самой лиги», – сказал функционер.

    Источник: ТАСС

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    05.04.2017 16:18
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 6 апреля 2017, 13:23

      А я считаю необходимым создать лигу СНГ. Уркаина отпала, светлая им память и газон им пухом. А с остальных Белоруссии, Казахстана взять пару команд. И оставить те же 16 команд в полне со сносым финансированием. И экономно и интересно.

      0
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 6 апреля 2017, 08:28

      Какое сокращение!!! Увеличить до 18 команд или уменьшить до московских команд. Вот будет чемп. самых богатых.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +35

      ZIDAN 05 5 апреля 2017, 20:19

      Вот ссылка

      -1
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      Рейтинг: +35

      ZIDAN 05 5 апреля 2017, 20:19

      http://www.mk.ru/sport/2012/11/23/778271-quotzenitquot-hotyat-zayavit-v-chempionat-ukrainyi.html

      -1
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      Рейтинг: +2389

      serglider > ZIDAN 05 6 апреля 2017, 01:09

      Разуй глаза, чудило, пост от 23 ноября 2012 года! Мало ли кто что тогда балоболил)))

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      Рейтинг: +35

      ZIDAN 05 5 апреля 2017, 20:15

      Ну что синид Ваши же это слова. Того самого Митрофанова. Слабо вам или кишка тонка. Хотя нет вы же балаболы

      -1
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      Рейтинг: +2389

      serglider > ZIDAN 05 6 апреля 2017, 01:09

      Разуй глаза, чудило, пост от 23 ноября 2012 года! Мало ли кто что тогда балоболил)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      ZIDAN 05 5 апреля 2017, 20:14

      Хозяева петербургского "Зенита" всерьез рассматривают возможность снятия клуба с чемпионата России по футболу после того, как в отношении команды были приняты жесткие санкции со стороны Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

      Теперь в качестве альтернативы акционеры из "Газпрома" готовы заявить команду в чемпионат одной из соседних стран. "Фонтанка" со ссылкой на источник, близкий к руководству команды, сообщает, что "Зенит" мог бы защищать цвета украинского города Севастополь.

      "Севастополь хороший город, побратим Петербурга", - разъяснил источник в клубе.

      Напомним, что о возможном снятии "Зенита" с чемпионата России впервые упомянул генеральный директор команды Максим Митрофанов. Недовольство руководителей питерцев вызвано решением КДК РФС, присудившим техническое поражение в прерванном из-за брошенной на поле петарды матче с "Динамо". Тогда, напомним, из-за этой самой петарды пострадал голкипер москвичей Антон Шунин.

      Также команда должна провести два следующих домашних матча без зрителей и заплатить штраф 1,1 млн рублей.

      "Зенит", разумеется, не согласен с вердиктом КДК и намерен его обжаловать. По мнению питерцев, в произошедшем виновата принимающая сторона.

      -3
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      Рейтинг: +35

      ZIDAN 05 5 апреля 2017, 20:09

      Как же Задолбал этот Зенит уже. Вечно им что-то не так. Вы когда-то собирались в украинский чемпионат переходить,были времена такие. Так какого чёрта ещё тут. Валите туда. Или что за слова не отвечаете что ли? Балаболы. Переходите туда и закрывайте лигу. Если бы не Газпром вас за куй не считали бы даже в Питере.

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 5 апреля 2017, 20:08

      переезжай в севастополь, там и играй

      1
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      Рейтинг: +148

      Aviator 5 апреля 2017, 19:54

      А отсосать зенитушка не хочет?

      -2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 апреля 2017, 19:42

      В Санкт-Петербурге грядёт референдум о переименовании Митрофаньевского шоссе в Зенитовский тупик.(((

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