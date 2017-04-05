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  • Митрофанов: «Зенит» выступает за создания системы «закрытых лиг»

Митрофанов: «Зенит» выступает за создания системы «закрытых лиг»

5 апреля 2017, 16:18
35

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что готов на более кардинальные реформы, нежели предложенные президентом РФПЛ Сергеем Прядкиным. Напомним, Прядкин сегодня сообщил, что в ближайшее время Премьер-лига может быть сокращена до 14-ти команд.

«Лично я рассмотрел бы варианты еще более кардинальных реформ развития профессионального футбола, в частности, создание системы «закрытых» лиг, где для каждой были бы четко прописаны наборы целевых показателей, необходимых для участия в них. Считаю, что такие лиги можно было бы «закрыть» на срок от пяти до 10 лет. За это время клубы, в том числе и клубы РФПЛ, получили бы возможность заняться более эффективным развитием собственных инфраструктурных и футбольных подразделений, а также повышением качества работы с болельщиками.

В целом мы понимаем мотивацию руководства лиги, когда оно задумывается о подобных решениях. К сожалению, уровень клубов и зачастую их подход к участию в соревнованиях РФПЛ сводится исключительно к решению сиюминутных задач и достижению локальных спортивных результатов. В то время как РФПЛ заинтересована и стремится, прежде всего, к всестороннему комплексному развитию клубов и футбола в целом – качественных сдвигов в инфраструктурном и коммерческом аспектах, развитию детских академий при клубах и системы подготовки молодых футболистов – основная масса клубов действительно находится в сложном положении и не соответствует многим критериям. Следовательно, снижается и качество соревнований в рамках самой лиги», – сказал функционер.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Прядкин Сергей Митрофанов Максим
Комментарии (35)
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Каратель помойников
1491400689
какие качественные сдвиги могут быть в зине? своих воспитанников ноль(скупают у конкурентов соря госбабками)
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BANNIKOV1970
1491401632
правильно,закройтесь со своим зенытиком в спб и что бы вас вообще никто не видел,настозвиздели уже всем
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Каратель помойников
1491402340
надо господподпитку клубов отменить и всё...а многих "футбольных функционеров",цитируя самого Митрофанова :"можно было бы «закрыть» на срок от пяти до 10 лет."
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Павелий
1491402799
Своя закрытая лига... С блэкджеком и ш..... Митрофанов, похоже, 24 часа в сутки нюхает газ.
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Клим Чугункин.
1491403869
Таких дураков как Митрофан,ещё поискать нужно.
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Tostao
1491404360
Закрытая лига? Ну что же, тогда в этой закрытой лиге у всех участников должны быть равные финансовые условия и выход за их пределы, карался бы отстранением от лиги. Господину Митрофанову это бы явно не понравилось. Вообще, интересная эта личность - прямо с горшка в начальники. Нами рулят сплошные дворковичи...
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Georg 07 rus
1491407081
Вот конченный ублюдок....
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Hazar1950
1491407444
Легко рассуждать о реформах имея неограниченный бюджет...
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shinnik
1491410555
В Санкт-Петербурге грядёт референдум о переименовании Митрофаньевского шоссе в Зенитовский тупик.(((
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ZIDAN 05
1491412172
Как же Задолбал этот Зенит уже. Вечно им что-то не так. Вы когда-то собирались в украинский чемпионат переходить,были времена такие. Так какого чёрта ещё тут. Валите туда. Или что за слова не отвечаете что ли? Балаболы. Переходите туда и закрывайте лигу. Если бы не Газпром вас за куй не считали бы даже в Питере.
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