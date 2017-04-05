Митрофанов: «Зенит» выступает за создания системы «закрытых лиг»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что готов на более кардинальные реформы, нежели предложенные президентом РФПЛ Сергеем Прядкиным. Напомним, Прядкин сегодня сообщил, что в ближайшее время Премьер-лига может быть сокращена до 14-ти команд.

«Лично я рассмотрел бы варианты еще более кардинальных реформ развития профессионального футбола, в частности, создание системы «закрытых» лиг, где для каждой были бы четко прописаны наборы целевых показателей, необходимых для участия в них. Считаю, что такие лиги можно было бы «закрыть» на срок от пяти до 10 лет. За это время клубы, в том числе и клубы РФПЛ, получили бы возможность заняться более эффективным развитием собственных инфраструктурных и футбольных подразделений, а также повышением качества работы с болельщиками.

В целом мы понимаем мотивацию руководства лиги, когда оно задумывается о подобных решениях. К сожалению, уровень клубов и зачастую их подход к участию в соревнованиях РФПЛ сводится исключительно к решению сиюминутных задач и достижению локальных спортивных результатов. В то время как РФПЛ заинтересована и стремится, прежде всего, к всестороннему комплексному развитию клубов и футбола в целом – качественных сдвигов в инфраструктурном и коммерческом аспектах, развитию детских академий при клубах и системы подготовки молодых футболистов – основная масса клубов действительно находится в сложном положении и не соответствует многим критериям. Следовательно, снижается и качество соревнований в рамках самой лиги», – сказал функционер.