Моуринью уступает ван Гаалу по количеству набранных очков в «МЮ»

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» – 1:1. Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью в 29 первых играх турнира набрал 54 очка, что на два очка меньше, чем смог записать на свой счет его предшественник Луи ван Гаал за тот же период, если брать в расчет сезон-2014/15. С голландским специалистом команда на тот период времени занимала четвертую строчку.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги манкунианцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после 31 тура.