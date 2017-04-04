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Промес обогнал Дзюбу по количеству голов за «Спартак»

4 апреля 2017, 09:33
29

«Спартак» в матче 21-го тура РФПЛ одержал победу над «Оренбургом» (3:2). Автором победного гола в составе красно-белых стал полузащитник Квинси Промес. Этот забитый мяч стал для 25-летнего футболиста 39-м за московский клуб.

Таким образом, Промес сравнялся по количеству голов с бывшим нападающим красно-белых Артемом Дзюбой, который ныне выступает за «Зенит». Отметим, что голландцу для этого достижения потребовалась 81 игра, россиянину – 166 встреч.

Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В нынешнем сезоне чемпионата России хавбек забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 17 матчах.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Промес Квинси
Комментарии (29)
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Evgeniy32
1491288142
Один из лучших игроков РФПЛ, если не самый лучший. Доказывает своей игрой!
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inzek
1491289828
сравнили х_уй с пальцем!
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Диктор
1491293190
Промес лучший в РПФЛ
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Lev Aleks
1491295299
81 игра и 166 игр.......кто-то из этих двоих лошок....ясно кто....
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Amalyy912
1491295620
и кто после этого дерево или диванный толстопуз?
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Алекс_987
1491296614
Заголовок большими буквами - обогнал. В тексте - догнал. Короче, я не догнал:)
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Каратель помойников
1491296905
да это и не достижение,и сравнение не совсем корректное- нельзя сравнивать футболиста и клоуна деревянного
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MaxSpartakM
1491297205
Обогнать бревно, не проблема, Антоха красава, помог команде, Спартак чемпион
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serppion
1491298501
"... потребовалась 81 игра, россиянину – 166 встреч". Это называется эффективностью. А эффективность - главная оценка нападающего. Дзюба больше мажет, чем попадает.
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Andrering87
1491315526
Промес молодчик))).....а палено Дзюба только ноет и забивает раз в год под исход.......
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