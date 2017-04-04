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    Промес обогнал Дзюбу по количеству голов за «Спартак»

    «Спартак» в матче 21-го тура РФПЛ одержал победу над «Оренбургом» (3:2). Автором победного гола в составе красно-белых стал полузащитник Квинси Промес. Этот забитый мяч стал для 25-летнего футболиста 39-м за московский клуб.

    Таким образом, Промес сравнялся по количеству голов с бывшим нападающим красно-белых Артемом Дзюбой, который ныне выступает за «Зенит». Отметим, что голландцу для этого достижения потребовалась 81 игра, россиянину – 166 встреч.

    Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В нынешнем сезоне чемпионата России хавбек забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 17 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2017 09:33
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +130

      Бульба 4 апреля 2017, 19:44

      промес-братуха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 4 апреля 2017, 17:18

      Промес молодчик))).....а палено Дзюба только ноет и забивает раз в год под исход.......

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 4 апреля 2017, 12:35

      "... потребовалась 81 игра, россиянину – 166 встреч". Это называется эффективностью. А эффективность - главная оценка нападающего. Дзюба больше мажет, чем попадает.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 > serppion 4 апреля 2017, 12:48

      Согласен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 4 апреля 2017, 12:13

      Обогнать бревно, не проблема, Антоха красава, помог команде, Спартак чемпион

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 4 апреля 2017, 12:08

      да это и не достижение,и сравнение не совсем корректное- нельзя сравнивать футболиста и клоуна деревянного

      3
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      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 4 апреля 2017, 12:03

      Заголовок большими буквами - обогнал. В тексте - догнал. Короче, я не догнал:)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > Алекс_987 4 апреля 2017, 12:16

      Матчей меньше Дзюбы провел и соответственно стата лучше!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Чеба 4 апреля 2017, 12:41

      Обогнал по количеству голов. Причём здесь стата? Я по стате вообще 100%. 0 голов в 0 матчей.

      0
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      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > ЮНик 4 апреля 2017, 13:05

      Ну и математик)))) Если на 0 делить, то 0 будет, а не 100)))))))))))))))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Чеба 4 апреля 2017, 13:15

      Ну ты молодой! Калькулятор имеешь) Но по количеству голов за Спартак мы равны! Даже по стате. Я так думаю)

      2
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      Рейтинг: +581

      Чеба > ЮНик 4 апреля 2017, 13:20

      Ну если тебе калькулятор нужен для того чтобы разделить на 0, то мне тебя жаль( А по количеству голов ты прав!

      -1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Чеба 4 апреля 2017, 13:25

      А мне жаль тебя. Если шуток не понимаешь

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба > ЮНик 4 апреля 2017, 13:26

      Слабоват ты в юморе, дружок)))

      -1
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 4 апреля 2017, 11:47

      и кто после этого дерево или диванный толстопуз?

      3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 апреля 2017, 11:41

      81 игра и 166 игр.......кто-то из этих двоих лошок....ясно кто....

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 4 апреля 2017, 11:35

      Молодец

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 4 апреля 2017, 11:28

      молодец

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