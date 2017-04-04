Промес обогнал Дзюбу по количеству голов за «Спартак»

«Спартак» в матче 21-го тура РФПЛ одержал победу над «Оренбургом» (3:2). Автором победного гола в составе красно-белых стал полузащитник Квинси Промес. Этот забитый мяч стал для 25-летнего футболиста 39-м за московский клуб.

Таким образом, Промес сравнялся по количеству голов с бывшим нападающим красно-белых Артемом Дзюбой, который ныне выступает за «Зенит». Отметим, что голландцу для этого достижения потребовалась 81 игра, россиянину – 166 встреч.

Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В нынешнем сезоне чемпионата России хавбек забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 17 матчах.