Евдокимов: «Все 90 минут матча со «Спартаком» я слышал, за сколько мы отдались «Зениту»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов рассказал о криках с трибун болельщиков «Спартака» во время матча 21 тура чемпионата России (2:3).

«Вы бы знали, что я услышал за 90 минут от болельщиков, что сидели за нашей скамейкой. Я узнал все про «Оренбург», «Зенит», Дзюбу.

Все 90 минут я слышал, за сколько мы отдались «Зениту». Разные цифры звучали, они повышались, причем постоянно. Такие негативные эмоции в адрес скамейки – тоже эмоции. Что ж, люди искренне болеют за «Спартак», – сказал специалист.

Ранее появилась информация о том, что петербургский клуб заплатит футболистам «Оренбурга» по 450 тысяч рублей в случае победы над «Спартаком».