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  • Евдокимов: «Все 90 минут матча со «Спартаком» я слышал, за сколько мы отдались «Зениту»

Евдокимов: «Все 90 минут матча со «Спартаком» я слышал, за сколько мы отдались «Зениту»

3 апреля 2017, 22:23
60

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов рассказал о криках с трибун болельщиков «Спартака» во время матча 21 тура чемпионата России (2:3).

«Вы бы знали, что я услышал за 90 минут от болельщиков, что сидели за нашей скамейкой. Я узнал все про «Оренбург», «Зенит», Дзюбу.

Все 90 минут я слышал, за сколько мы отдались «Зениту». Разные цифры звучали, они повышались, причем постоянно. Такие негативные эмоции в адрес скамейки – тоже эмоции. Что ж, люди искренне болеют за «Спартак», – сказал специалист.

Ранее появилась информация о том, что петербургский клуб заплатит футболистам «Оренбурга» по 450 тысяч рублей в случае победы над «Спартаком».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Евдокимов Роберт
Комментарии (60)
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Лопатка
1491248124
мёртвая команда а ты молчи плаксы и нытики как стало 2-2 валяться начали вот вам вы куси! и продались 100!!!!!!!!!!!!!!!
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mgordeev
1491248363
У Оренбурга тот же спонсор. Евдокимову не надо платить, ему можно тупо приказать. Но на самом деле играл Оренбург хорошо
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Мары
1491249092
Скажем так.В последних трёх матчах Оренбург ни где так не умирал как в Москве.Почему, а фиг его знает.Как в былые времена читаем между строк.
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Kairat-Arshavin
1491249184
Вот щас думают а бабки почти были в Кормане! Кукурузу охраняйте! Мужики ещё раз с победой! Спартак - 48 Кони - 42 Бомжи - 42 Васин и Дзюба и болелы их клубов думали 4 очка разрыв ? ХЕР ВАМ!
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пряник929
1491249626
Кстати, в конце прошлого чемпионата Мордовия натянула Ростов и сделала их серебряными, и в итоге продули всем подряд саранцы и в фнл... но тот матч был явно с проплаченным интересом... Футболисты гаворят такую байку, что любая команда может обыграть любую команду, если одна к этому подготовлена и заряжена, а вторая просто не ожидает... Спартаку надо ожидать подвоха от любого аутсайдера...
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Fedor4uk
1491249871
Че мясо уже ищете отмазы если с чемпионством пролетите,мол всех купили!)))Уже не в первой игре добавляют доп время выше среднего стандарта в России,когда мясо не может обыграть соперника!
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ivanthebest
1491250742
С победой нас! Более чем заслуженная, но хотелось бы без валидола. Судья конечно ещё тут клоун, чистый гол не засчитал, что чуть не вылилось в ничью. Но, виноваты сами что расслабились рановато. А что до Дзюбишко, так тут к бабке не ходи и так ясно что он своё очко проставил за очко, которое Оренбург так и не завоевал.
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Дэс
1491250775
Газпром, спонсор Оренбурга, тут всё и так очевидно. И это нормально, мотивация в деньгах хорошая вещь. Тоже самое, если выигрывает команда у другой команды, президент клуба тоже может пообещать за победу премиальные. Я ничего страшного тут не вижу. Плохо, это, когда левым клубам платят, чтобы они выиграли конкурентов. А тут спонсор один, поэтому нормально всё.
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мы_не_рабы
1491253206
Уже говорил, что ничего страшного в стимулировании клубов не вижу, тем более Газпром стимулирует свою " дочку". Плохо, если начнут стимулировать судей или начнут искать "мельдоний", как у Ростова в конце прошлого сезона. А так, зная об этом, не будет "расслабухи". И игры будут интересней.
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Вамфири
1491257202
ну ничего,16 апреля приедем за победой!!! видимо только мы можем "мясных" тормознуть и опустить на землю!!! ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!
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