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    Евдокимов: «Все 90 минут матча со «Спартаком» я слышал, за сколько мы отдались «Зениту»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов рассказал о криках с трибун болельщиков «Спартака» во время матча 21 тура чемпионата России (2:3).

    «Вы бы знали, что я услышал за 90 минут от болельщиков, что сидели за нашей скамейкой. Я узнал все про «Оренбург», «Зенит», Дзюбу.

    Все 90 минут я слышал, за сколько мы отдались «Зениту». Разные цифры звучали, они повышались, причем постоянно. Такие негативные эмоции в адрес скамейки – тоже эмоции. Что ж, люди искренне болеют за «Спартак», – сказал специалист.

    Ранее появилась информация о том, что петербургский клуб заплатит футболистам «Оренбурга» по 450 тысяч рублей в случае победы над «Спартаком».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2017 22:23
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 4 апреля 2017, 18:53

      С помощью судьи, однако.

      -2
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 4 апреля 2017, 10:12

      Свинота, что с них взять-то с убогих?..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип 4 апреля 2017, 01:16

      Они только Зениту дозволяют. Ждите. Недолго уже осталось.

      1
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 4 апреля 2017, 01:06

      ну ничего,16 апреля приедем за победой!!!
      видимо только мы можем "мясных" тормознуть и опустить на землю!!!
      ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 4 апреля 2017, 00:12

      читаю комменты фанов разных клубов и вижу много неадекватных

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 4 апреля 2017, 00:00

      Уже говорил, что ничего страшного в стимулировании клубов не вижу, тем более Газпром стимулирует свою " дочку". Плохо, если начнут стимулировать судей или начнут искать "мельдоний", как у Ростова в конце прошлого сезона. А так, зная об этом, не будет "расслабухи". И игры будут интересней.

      3
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      Рейтинг: +210

      azar80 3 апреля 2017, 23:57

      а что Роберт, правда глаза колет, против цски и зеньки вы не упираетесь

      -2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > azar80 4 апреля 2017, 07:45

      особенно против зенита

      0
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      Рейтинг: +11

      Дэс 3 апреля 2017, 23:19

      Газпром, спонсор Оренбурга, тут всё и так очевидно. И это нормально, мотивация в деньгах хорошая вещь. Тоже самое, если выигрывает команда у другой команды, президент клуба тоже может пообещать за победу премиальные. Я ничего страшного тут не вижу. Плохо, это, когда левым клубам платят, чтобы они выиграли конкурентов. А тут спонсор один, поэтому нормально всё.

      5
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > Дэс 4 апреля 2017, 00:31

      Мотивация не страшна. Согласен. Есть вещи похуже. Посмотрим как теперь в 25- ом туре Газовик - Оренбург будет играть с Зенитом - Газпромом.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 апреля 2017, 23:19

      С победой нас! Более чем заслуженная, но хотелось бы без валидола. Судья конечно ещё тут клоун, чистый гол не засчитал, что чуть не вылилось в ничью. Но, виноваты сами что расслабились рановато. А что до Дзюбишко, так тут к бабке не ходи и так ясно что он своё очко проставил за очко, которое Оренбург так и не завоевал.

      2
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 3 апреля 2017, 23:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Че мясо уже ищете отмазы если с чемпионством пролетите,мол всех купили!)))Уже не в первой игре добавляют доп время выше среднего стандарта в России,когда мясо не может обыграть соперника!

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Fedor4uk 4 апреля 2017, 07:50

      так смешно читать такие коменты))) последние 15 минут матча смотрел? сколько было замен, и сколько лежали на газоне футболисты газовика?))) вот тебе и 6 дополнительных минут. спартак забил на добавленной 5 минуте, а не на 7!

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